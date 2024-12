அண்ணா பல்கலை. மாணவி விவகாரம்: துணை முதல்வர், அமைச்சருடன் குற்றவாளி!!

Anna University Student Harassment Case: சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழத்தின் வளாகத்திலேயே, மாணவி ஒருவர் பாலியல் துன்புருத்தலுக்கு ஆளாக்கப்பட்டுள்ள விவகாரம் தமிழகத்தில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த வழக்கில் ஞானசேகரன் என்பவர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார். இவர் யார் என்பது குறித்த விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.

அண்ணா பல்கலை.மாணவி பாலியல் துன்புறுத்தல்!

தமிழ்நாட்டில், முதன்மை பெற்ற உயர்கல்வி நிருவனமாக விளங்கி வருகிறது அண்ணா பல்கலைக்கழகம். சென்னை கிண்டியில் இருக்கும் இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் பல ஆயிரம் மாணவ மாணவிகள் பயின்று வருகின்றனர். இங்கு, 2ஆம் ஆண்டு பொறியியல் படிக்கும் மாணவிக்குதான் இந்த பாலியல் துன்புறுத்தல் நேர்ந்துள்ளது.

பாதிக்கப்பட்ட மாணவி, இது குறித்து போலீஸாரிடம் புகாரளித்த போது என்ன நடந்தது என்பதை குறிப்பிட்டிருக்கிறார். சம்பவம் நடந்த திங்கட்கிழமை இரவு இவரும் அதே கல்லூரியில் 4ஆம் ஆண்டு படித்து வரும் அவரது ஆண் நண்பரும் பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் பேசிக்கொண்டிருந்திருக்கின்றனர். இரவு 8 மணி அளவில் அங்கு திடீரென வந்த நண்பர் ஒருவர், “நீங்கள் இருவரும் நெருக்கமாக இருப்பதை வீடியோ எடுத்திருக்கிறேன்” என்று கூறி இதை டீனிற்கும் பிறருக்கும் அனுப்பி விடுவேன் என மிரட்டியிருக்கிறார்.

தன்னை காவல் துறை அதிகாரி என கூறிய அவர் மப்டியில் வந்ததாக கூறி, மாணவியின் ஆண் நண்பரை அடித்து உதைத்து அங்கிருந்து ஓட சொல்லியிருக்கிறார். இதனால் பயந்து போன அந்த ஆண் நண்பரும் அங்கிருந்து ஓடியிருக்கிறார். இதையடுத்து, அந்த மாணவி எவ்வளவு கெஞ்சியும் அந்த நபர் தன்னை வன்கொடுமை செய்ததாக அந்த பெண் புகாரில் தெரிவித்திருக்கிறார்.

யார் இந்த ஞானசேகரன்?

மாணவி கொடுத்த அங்கு அடையாளங்களை வைத்தும், அவர் அணிந்திருந்த ஆடைகளை வைத்தும் போலீஸார் இது குறித்த தீவர விசாரணையில் இறங்கினர். இதன் பேரில் ஞானசேகரன் என்ற நபர் கைது செய்யப்பட்டார். இந்த கைது சேகரனுக்கு மொத்தம் 4 மனைவிகள் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதில், முதல் மனைவிக்கு 11 வயதில் பெண் குழந்தை உள்ள நிலையில், இவரது பாலியல் கொடுமை தாங்காமல், ஞானசேகரனை விட்டு அவர் பிரிந்து வாழ்வதாக கூறப்படுகிறது. இரண்டாவது மனைவிக்கு ஒரு பெண் குழந்தை இருப்பதாகவும், அவரும் ஞானசேகரனுடன் சேர்ந்து வாழவில்லை என்றும் கூறப்படுகிறது. மூன்றாவது மனைவிக்கு மனைவிக்கு குழந்தை ஏதும் இல்லை என்றும், நான்காவது மனைவிக்கு ஒரு ஆண் குழந்தை இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.

பகலில் பிரியாணிக்கடை..இரவில் ECR-ல் உல்லாசம்!

குற்றவாளி ஞானசேகரன், அடையாரில் பிரியாணிக்கடை வைத்துள்ளாராம். இவருக்கு ஒரு நாளைக்கு ரூ.20,000 வரை லாபம் வருவதாக கூறப்படுகிறது. இரவு கடையை சாத்திய பின், நன்கு மது அருந்திவிட்டு தனது விலையுயர்ந்த ஜீப்பில் பந்தாவாக ஏறி ECR-ல் பல பேருடன் உல்லாசமாக இரவை கழிப்பார் என்றும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தனது அந்தஸ்தை பயன்படுத்தி, அரசியல் கட்சி கூட்டங்களுக்கு செல்லும் ஞானசேகரன், அங்கு வரும் பெண்களையும் பேசி மயக்கி, தன் வலையில் விழ வைத்து வந்ததாகவும் போலீஸார் தரப்பில் இருந்து தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.

மேலும் படிக்க | நடிகர் விஜய் யார்? சிரித்து கொண்டே பதிலளித்த சுப்பிரமணிய‌ சுவாமி!

தொடர் குற்றவாளி!

ஞானசேகரன், அண்ணா பல்கலை.மாணவியை மட்டுமல்ல, அவரைப்போல பல பெண்களை பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்தியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இவர் மீது 15 வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பதாகவும் அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இது குறித்து கனிமொழி எம்.பி ஒரு பதிவை வெளியிட்டிருக்கிறார். அதில், “இதே நபர் நீண்டகாலமாகப் பல மாணவிகளை பாலியல் ரீதியாக அச்சுறுத்தி வரும் சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளி என்பதும் அதிர்ச்சியை அளிக்கிறது” என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

அரசியல் பிரமுகர்களுடன் இருக்கும் புகைப்படங்கள்..

இந்த நிலையில் தற்போது ஒரு புகைப்படம் வைரலாகி வருகிறது.. அதில், கைது செய்யப்பட்ட ஞானசேகரன் திமுக அரசியல் பிரமுகர்களுடன் இருக்கும் புகைப்படங்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

Gnanasekaran (37), a DMK functionary, was arrested for sexually assaulting an Anna University student. A known criminal with over 15 cases of theft and harassment, he targeted women, filmed couples, and blackmailed them.

The silence of mainstream media on this case is alarming.… pic.twitter.com/mQ6tg7OTHD

— J.Sakthe krishnaan (@SaktheK) December 25, 2024