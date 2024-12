சர்ச்சையாகும் மன்மோகன் சிங் 'இறுதிச் சடங்கு இடம்' - ராகுல், ஸ்டாலின் கண்டனம்

Manmohan Singh Last Rites Latest Updates: மூத்த அரசியல்வாதி மற்றும் முன்னாள் பிரதமருமான மன்மோகன் சிங் (92) கடந்த டிச.26ஆம் தேதி இரவு டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் காலமானார். இன்று மாலை டெல்லி நிகம்போத் காட் பகுதியில் அவரது உடலுக்கு முழு அரசு மரியாதை உடன் இறுதிச் சடங்கு நடைபெற்றது.

இந்நிலையில், பாஜக தலைமையிலான மத்திய அரசு மன்மோகன் இறுதிச் சடங்கிற்கு (Manmohan Singh Last Rites) ஒதுக்கிய இடம் குறித்து காங்கிரஸ், திமுக, சிராண்மணி அகாலி தளம், ஆம் ஆத்மி உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் கடும் கண்டனங்களை முன்வைத்துள்ளன. குறிப்பாக, பாஜக இந்த இடத்தை இறுதிச் சடங்கிற்கு ஒதுக்கியதன் மூலம் மன்மோகன் சிங்கை அவமதித்திருப்பதாக மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி பகீரங்கமாக குற்றஞ்சாட்டி உள்ளார்.

கடுமையாக சாடிய ராகுல் காந்தி

ராகுல் காந்தி (Rahul Gandhi) இன்று அவரது X பக்கத்தில்,"பாரத மாதாவின் மகத்தான மகனும், சீக்கிய சமூகத்தின் முதல் பிரதமருமான டாக்டர் மன்மோகன் சிங் அவர்களின் இறுதிச் சடங்குகள் நிகம்போத் காட் பகுதியில் இன்று நிகழ்த்தப்பட்டதன் மூலம் தற்போதைய அரசாங்கம் அவரை முற்றிலும் அவமதிப்பு செய்துள்ளது. அவர் 10 ஆண்டுகள் இந்தியாவின் பிரதமராக இருந்தவர். அவரது பதவிக்காலத்தில் நாடு பொருளாதார வல்லரசாக மாறியது. அவரது கொள்கைகள் இன்றளவும் நாட்டின் ஏழை மற்றும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினரை ஆதரிக்கின்றன.

மேலும் படிக்க | மன்மோகன் சிங் நீல நிற டர்பன்... கடைசி வரை கலர் மாற்றாதது ஏன்? அவரே சொன்ன பதில்!

இன்றுவரை அனைத்து முன்னாள் பிரதமர்களின் கண்ணியத்தையும் மதித்து, அவர்களின் இறுதிச் சடங்குகள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இடுகாடுகளில் செய்யப்பட்டது, இதனால் ஒவ்வொரு நபரும் எந்த சிரமமும் இல்லாமல் அஞ்சலி செலுத்தினர். மன்மோகன் சிங் எங்கள் உயரிய மரியாதை மற்றும் தனி நினைவுச்சின்னத்திற்கும் தகுதியானவர். இந்த நாட்டின் மகத்தான மகனுக்கும் அவரது பெருமைமிக்க சமூகத்திற்கும் அரசாங்கம் மரியாதை அளித்திருக்க வேண்டும்" என இந்தியில் பதிவிட்டுள்ளார்.

முதல்வர் ஸ்டாலின் கண்டனம்

மேலும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலினும் (MK Stalin) இந்த விவகாரத்தில் மத்திய பாஜக அரசை கடுமையாக சாடியுள்ளது. இன்று அவர் தனது X பக்கத்தில்,"டாக்டர் மன்மோகன் சிங்கின் நினைவிடத்திற்கு பொருத்தமான இடத்தில் அவரது இறுதிச் சடங்குகளைச் செய்வதற்கான உரிமையை அவரது குடும்பத்தினருக்கு மறுப்பு தெரிவிக்கும் பாஜக அரசின் முடிவு, அவரது உயர்ந்த மரபு மற்றும் சீக்கிய சமூகத்தை நேரடியாக அவமதிப்பதாகும்.

அவரின் குடும்பத்தினர் வைத்த கோரிக்கையை நிராகரித்து, இரண்டு முறை பிரதமராக இருந்தவரின் இறுதிச் சடங்கை, நிகம்போத் காட் பகுதியில் நடத்தியது என்பது ஆணவம், பாரபட்சம் மற்றும் அவரது மகத்தான பங்களிப்பை பொதுமக்களின் நினைவில் இருந்து அழிப்பதற்கான திட்டமிட்ட முயற்சி.

The BJP government’s decision to deny Dr. #ManmohanSingh’s family the right to perform his last rites at a befitting site for his memorial is a direct insult to his towering legacy and the Sikh community. Refusing the family’s request and relegating a two-term Prime Minister to…

— M.K.Stalin (@mkstalin) December 28, 2024