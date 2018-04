Karnataka Assembly elections 2018: BJP announces second list of candidates for 82 constituencies

The BJP has announced its second list of candidates for the Karnataka Assembly elections 2018. The second list contains the names of candidates for 82 constituencies. With this, the party has now named its candidates for 154 of the 224 seats in the Karnataka Assembly.

The party had released its first list of candidates, containing 72 names, on April 9. It now has to finalise its ticket distribution for 7 more seats.

Karnataka goes to the polls in a single phase on May 12, with the counting of votes scheduled for May 15.

Here is the second list of candidates of the BJP:

(Constituency number - Constituency name - Candidate name)

1. 2 Chikkodi-Sadalga - Anna Saheb Jolle

2. 9 Gokak - Ashok Pujari

3. 10 Yemkanmardi (ST) - Maruthi Astagi

4. 18 Ramdurg - Mahadevappa S. Yadwad

5. 20 Terdal - Siddu Savadi

6. 21 Jamkhandi - Srikanth Kulkarni

7. 22 Bilgi - Murugesh Nirani

8. 24 Bagalkot - Veeranna Charantimatt

9. 25 Hungund - Doddanagouda G. Patil

10. 27 Devar Hippargi - Somanagouda Patil (Sasnur)

11. 32 lndi - Dayasagar Patil

12. 35 Jevargi - Doddappagouda Patil Naribol

13. 38 Yadgir - Venkata Reddy Mudnal

14. 39 Gurmitkal - Saibanna Borbanda

15. 41 Sedam - Rajkumar Patil Telkur

16. 45 Gulbarga Uttar - Chandrakant B. Patil

17. 50 Bidar - Suryakantha Nagamarapalli

18. 51 Bhalki - D.K. Siddrama

19. 59 Maski (ST) - Basavanagouda Turavihal

20. 61 Kanakagiri (SC) - Basavaraj Dadhesagur

21. 62 Gangawati - Paranna Munavalli

22. 63 Yelburga - Halappa Basappa Achar

23. 64 Koppal - C.V. Chandrashekhar

24. 65 Shirahatti (SC) - Ramanna Lamani

25. 66 Gadag - Anil Menasinakai

26. 67 Rona - Kalakappa Bandi

27. 68 Nargund - C.C. Patil

28. 69 Navalgund - Shankaragouda Patil Munenakoppa

29. 75 Kalghatgi - Mahesh Tenginakai

30. 76 Haliyal - Sunil Hegde

31. 79 Bhatkal - Sunil Naik

32. 81 Yellapur - V.S. Patil

33. 85 Byadgi - Virupakshappa Ballari

34. 88 Hadagalli (SC) - Chandra Naik

35. 89 Hagaribommanahalli (SC) - Nemiraj Naik

36. 92 Siruguppa (ST) - M.S. Somalingappa

37. 93 Bellary (ST) - Sanna Fakirappa

38. 94 Bellary City - G. Somashekhara Reddy

39. 98 Challakere (ST) - K.T. Kumaraswamy

40. 102 Holalkere (SC) - M. Chandrappa

41. 109 Channagiri - Madalu Virupakshappa

42. 110 Honnali - M.P. Renukacharya

43. 111 Shimoga Rural (SC) - Ashok Naik

44. 114 Tirthahalli - Araga Jnanendra

45. 116 Sorab - Kumar Bangarappa

46. 117 Sagar - Haratalu Halappa

47. 118 Byndoor - B. Sukumar Shetty

48. 127 Kadur - Belli Prakash

49. 128 Chiknayakanhalli - J.C. Madhuswamy

50. 129 Tiptur - B.C. Nagesh

51. 130 Turuvekere - Masale Jayaram

52. 132 Tumkur City - G.B. Jyothi Ganesh

53. 134 Koratagere (SC) - Y. Huchaiah

54. 135 Gubbi - Bettaswamy

55. 136 Sira - B.K. Manjunath

56. 138 Madhugiri - M.R. Hulinaikar

57. 141 Chikkaballapur - Dr. Manjunath

58. 147 Bangarapet (SC) - B.P. Venkatamuniyappa

59. 148 Kolar - Om Shaktichalapathi

60. 149 Malur - S.N. Krishnaiah Setty

61. 151 K.R. Pura - Nandiesh Reddy

62. 152 Byatarayanapura - A. Ravi

63. 156 Mahalakshmi Layout - N.L. Narendrababu

64. 162 Shivaji Nagar - Katta Subramanya Naidu

65. 163 Shanti Nagar - Vasudeva Murthy

66. 167 Vijay Nagar - H. Ravindra

67. 180 Doddaballapur - J. Narasimha Swamy

68. 182 Magadi - Hanumantharaju

69. 186 Malavalli (SC) - B. Somashekhar

70. 198 Arkalgud - H. Yoga Ramesh

71. 200 Belthangady - Harish Poonja

72. 201 Moodabidri - Umanath Kotian

73. 205 Bantval - U. Rajesh Naik

74. 206 Puttur - Sanjeev Mattandoor

75. 210 Piriyapatna - S Manjunath

76. 213 Heggadadevankote (ST) - Siddaraju

77. 214 Nanjangud (SC) - Harshavardhan

78. 218 Narasimharaja - S. Satheesh (Sandesh Swamy)

79. 221 Hanur - Dr. Preethan Nagappa

80. 222 Kollegal (SC) - G.N. Nanjunda Swamy

81. 223 Chamarajanagar - Prof. Mallikarjunappa

82. 224 Gundlupet - H.S. Niranjankumar