Zee News Select: ट्रेंडिंग की 10 बड़ी खबरें, सिर्फ एक क्लिक में यहां पढ़ें | 23 October 2022

1. लड़के ने कार पर बिछा दिए एक लाख पटाखे, और फिर लगा दी आग Click here to read full story

Fire Crackers: इस वीडियो की खास बात यह है कि लड़के ने अपने दोस्तों की मदद से ही इसे बनाया है. हालांकि पटाखों के जलने के बाद कार की हालत काफी बुरी हो गई और कार की बॉडी एकदम ध्वस्त हो गई. इस लड़के ने पिछले दिनों भी पटाखे फोड़ने को लेकर एक और वीडियो बनाया था.

2. मुंह से पकड़ी जलती हुई 150 मोमबत्ती..शख्स का हैरतअंगेज कारनामा, जानिए कैसे बनाया रिकॉर्ड Click here to read full story

World Record: इस पूरी घटना का एक वीडियो सामने आया है. वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो इस शख्स के ऊपर यह रिकॉर्ड बनाने की धुन सवार थी. हालांकि इससे पहले यह रिकॉर्ड किसी और के नाम पर था.

3. 30 साल छोटे किसान के प्यार में ऐसी दीवानी हुई महिला, हजारों किलोमीटर दूर जाकर की शादी Click here to read full story

Madly In Love: प्यार की कोई उम्र नहीं होती और एक महिला ने इस बात को साबित कर दिखाया है. इस महिला को अपने से 30 साल छोटे शख्स से प्यार (Love) हो गया और उससे शादी करने के लिए महिला ने 14,000 किलोमीटर तय किए.

4. पटरी पर दूर तक लगी थी भीषण आग, लपटों के बीच फुल स्पीड में आई ट्रेन और फिर... Click here to read full story

Oil Tanker Crash: बताया जा रहा है कि यह आग इसलिए लगी क्योंकि रेलवे लाइन को क्रॉस करते हुए एक टैंकर क्रैश हो गया और वह फट गया. इसके बाद उस टैंकर में भरा सारा तेल वहीं गिर गया. इसके बाद अचानक उसमें आग लग गई.

5. उड़ती फ्लाइट में गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए कुछ ऐसा किया, स्टाफ से भी मिली मदद Click here to read full story

Romance in Flight: सबसे खास बात यह रही कि खुद एयरलाइन ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर इस कहानी की जानकारी शेयर की है. बताया जा रहा है कि लड़के ने इसे पूरी तरह सीक्रेट रखा था.

6. जहरीले सांप को जहर फेंकते हुए देख आपके भी खड़े हो जाएंगे रोंगटे, देखें वायरल Video Click here to read full story

Dangerous Snake: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आपके दिल की धड़कनें भी कुछ पल के लिए थम सकती हैं. इस वीडियो (Trending Video) में एक सांप को जहर फेंकते हुए देखा जा सकता है.

7. बच्ची को मलबे के ढेर से मिला दुनिया का सबसे बड़ा हीरा! कीमत उड़ा देगी आपके होश Click here to read full story

Expensive Diamond: खान के मजदूरों ने हीरे को कचरा समझकर फेंक दिया था. दरअसल इस हीरे (Diamond) की कीमत 100 करोड़ से भी ज्यादा बताई जा रही है. अब इस हीरे की नीलामी (Auction) होने की उम्मीद जताई जा रही है.

8. 5 घंटे में 45 KM! स्लो स्पीड ट्रेन से दिखते हैं इतने खूबसूरत नजारे, जैसे घूम ली हो पूरी दुनिया Click here to read full story

Nilgiri Mountain Railway Line: पश्चिमी घाट देखना हो या नीलगिरी की पहाड़ियों के खूबसूरत नजारे, इस काम के लिए टॉय ट्रेन (Toy Train) से बढ़िया विकल्‍प नहीं है. यूं तो देश में कई टॉय ट्रेन चलती हैं, लेकिन तमिलनाडु (Tamil Nadu) के ऊटी (Ooty) में चलने वाली नीलगिरी माउंटेन रेलवे से जुड़ी टॉय ट्रेन की बात ही कुछ और है.

9. कब्र खोदने वाले मजदूर की किस्मत ऐसे चमकी, मिल गए दो करोड़ रुपए Click here to read full story

Grave Digger: वह मजदूर उस कब्र का सबसे पुराना मजदूर था और लंबे समय से मेहनत कर रहा था. इसी बीच किसी ने उसे लॉटरी के टिकट खरीदने की सलाह दी. इसके बाद वह हुआ जिसकी कल्पना उसने नहीं की थी.

10. शीशे में खुद को देख तेंदुए ने दिए ऐसे अजब-गजब रिएक्शन, हंसते-हंसते हो जाएंगे लोटपोट! Click here to read full story

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक मजेदार वीडियोज वायरल होते रहते हैं. इस वीडियो में एक तेंदुआ (Leopard) खुद को आईने में देखकर बड़ा ही फनी रिएक्शन (Reaction) देता है.

