Bigg Boss: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಮಿಳು ಸೀಸನ್ 8 ಈಗ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೋನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಮುತುಕುಮಾರನ್, ಮಂಜರಿ, ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್, ದೀಪಕ್, ಪವಿತ್ರಾ, ರಣವ್, ಸೌಂದರ್ಯ, ರಿಯಾನ್, ವಿಶಾಲ್ ಮತ್ತು ಅರುಣ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಂಬ 10 ಜನರ ನಡುವೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡುತ್ತಿದೆ.. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಟು ಫಿನಾಲೆ ಟಾಸ್ಕ್ ನಡೆಯಲಿದೆ..

ಟಿಕೇಟ್ ಟು ಫಿನಾಲೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲಲು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರು ನೇರವಾಗಿ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಒಟ್ಟು 10 ಟಾಸ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಆ ಟಾಸ್ಕ್‌ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ರಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್. ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ್ ಮತ್ತು ಮುತ್ತುಕುಮಾರನ್ ಇದ್ದಾರೆ.

ಟಿಕೆಟ್ ಟು ಫಿನಾಲೆ ಟಾಸ್ಕ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಬಲ್ಬ್‌ಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು.. ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಂತರೆ ಮಾತ್ರ ಲೈಟ್‌ ಆನ್‌ ಆಗುತ್ತದೆ.. ಟಾಸ್ಕ್‌ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ತೆಗೆದರೆ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತದೆ.. ಆಗ ಸ್ಪರ್ಧಿಯನ್ನೂ ಹೊರಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ..

