ಸಫಾರಿ ಬಸ್ ಮೇಲೆ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಚಿರತೆ ದಾಳಿ..! ಮುಂದೆನಾಯ್ತು ಅಂತಾ ಹೇಳೊದೇನು ನೀವೇ ನೋಡಿ!! ಭಯಾನಕ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ

Leopard attempts: ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಲು ಅನೇಕ ಜನರು ಜಂಗಲ್ ಸಫಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಕೆಲ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅನುಭವವಾಯಿತು. ಸಫಾರಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಮಿನಿ ಬಸ್‌ಗೆ ಚಿರತೆಯೊಂದು ಹತ್ತಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದೆ. ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಲವರು ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಬಸ್ಸಿನ ಕಿಟಕಿಯ ಮೂಲಕ ಒಳ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.

ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಚಿರತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಕಿರುಚುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಚಿರತೆ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಬಸ್‌ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಫಾರಿ ವೇಳೆ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂದು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗಾಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದ ಉಪ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಚಿರತೆಗಳು ಸಫಾರಿ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಧೋರಣೆ ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Come face-to-face with leopards in its near-natural habitat at Bannerghatta Biological Park #Bengaluru. Its the only 🐆 🐆 🐆 safari in #India!! Visit soon, except Tuesdays, before they come visit an enclave near you 🙀 pic.twitter.com/eS7FZaKR0N

— Anil Budur Lulla (@anil_lulla) October 6, 2024