Viral Video: ಹಾವಿನ ಜೊತೆ ಯುವಕನ ಚೆಲ್ಲಟ.! ಮುಂದೆ ಆಗಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ..? ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

Snake Attack Viral Video: ಹಾವಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ, ಸದ್ಯ ಇಂತಹದ್ದೆ ಒಂದು ಹಾವಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾವೆಂದರೆ ಎದೆ ನಡುಗಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ವಿಷ ಜಂತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು ಜನ ಕಾಲ್ಕಿತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳ ಸಹವಾಸವೇ ಬೇಡಪ್ಪಾ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನ್ನಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರನ ಇವು ವಿಷ ಜಂತುಗಳು, ಹಾವುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಡಿದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಪಕ್ಷಿ ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದೆ ಒಂದು ಕಡಿತ ಸಾಕು ಸೈಲೆಂಟ್‌ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿಬಿಡುತ್ತೆ.

ಆದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಅಂದ್ರೆ ಗುಂಡಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಇರೋವ್ರು ಮಾತ್ರ ಈ ಹಾವುಗಳ ಜೊತೆ ರಿಸ್ಕ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಲಕ್‌ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇವರೆ ಗತಿ. ಅನೇಕರು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹಿಡಿದ ಹಾವನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸರಿ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಹಾವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಪಕ್ಷಿ ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ.

ಇದೀಗ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಇಂತಹದ್ದೆ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ, ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳಯರು ಉರಗ ತಜ್ಙರಿಗೆ ಫೋನ್‌ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಉರಗತಜ್ಙರು ನಾಗರ ಹಾವನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಆಗೋದೆ ವಿಧಿಯ ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಡಿದ ಹಾವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹOಗದೆ, ಆತ ಹಾವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಹಾವಿನ ಹೆಡೆಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, ಮೊದಲೇ ತನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದ ಕೋಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾವು, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್‌ ಕೂಡ ಯೋಚಿಸಿದೆ ಯುವಕನ ಮೂಗಿಗೆ ಕಚ್ಚಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ.

ಹಾವು ತನ್ನನ್ನು ಕಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಯುವಕ ಹಿಡಿದ ಹಾವನ್ನು ಬಿಸಾಡುತ್ತಾನೆ, ಯುವಕನ ಕೈಯಿಂದ ಕೆಲಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಾವು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋದವರ ಮೇಲೆಲ್ಲಾ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸ್ಥಲದಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್‌ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಯುವಕನ ಹುಚ್ಚಾಟ ನೋಡಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ತಲೆ ಚಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

In a horrifying video which has surfaced online, a man from #Karnataka's #Shivamogga was bitten by the #Cobra on the lip when he tried to kiss it. He survived the #SnakeBite.#ViralVideo #Snake pic.twitter.com/d3ge1A5Wx6

