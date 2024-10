Viral video: ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುವ ವೇಳೆ ನಡೆದೇ ಹೋಯ್ತು ಹೈ ಡ್ರಾಮಾ..ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೇರಿ ಮದುವೆಗೆ ಒಲ್ಲೆ ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ವಧು! ನಂತರ ಆಗಿದ್ದೇನು..?

Viral video today: ಮದುವೆ ಎಂಬುದು ಏಳೇಳೂ ಜನುಮದ ನಂಟು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಮದುವೆಗೆ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅದೆಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು, ಅದೆಷ್ಟು ಸಿದ್ದತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಂತೆಯೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮದುವೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ, ಸಪ್ತ ಪದಿ ತುಳಿಯಲು ವಧು ಹಾಗೂ ವರ ಇಬ್ಬರೂ ಸಜ್ಜಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸೈಲೆಂಟ್‌ ಆಗಿ ಕೂತಿದ್ದ ವಧು, ವರ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಲು ಸಿದ್ದವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಮದುವೆಗೆ ಒಲ್ಲೆ ಎಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋದ ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆಯ ಚಿಕ್ಕಬ್ಯಾಲದಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಧು ನನಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮದುವೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಅಮತೆಯೇ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಈ ಯುವತಿ ಸಡನ್‌ ಆಗಿ ಏನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮದುವೆಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ, ನನಗೆ ಈಗಲೇ ಮದುವೆ ಬೇಡ ಎಂದಿದ್ದಳಂತೆ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಓದಬೇಕು ಎಂಬ ತನ್ನ ಆಸೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಯವರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಳಂತೆ, ಆದರೆ ತನ್ನ ಮನೆಯವರು ಹುಡುಗಿಗೆ ಮನವೊಲಿಸಿ ಮದುವೆಗೆ ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರಂತೆ. ಹುಡುಗಿ ಎಷ್ಟೆ ಮನವೊಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಸಹ ಒಪ್ಪದ ಮನೆಯವರು ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ. ಇನ್ನೂ ಮದುವೆ ಮಂಟಪದ ವರೆಗೂ ಬಂದ ಯುವತಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದು ಕೂತು, ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಠ ಹಿಡಿದು ಕೂತಿದ್ದಳಂತೆ.

ಇನ್ನೂ, ವರನ ಸಹೋದರ ಈ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಮದುವೆ ದಿನಕ್ಕೂ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಮುಂಚೆಯೇ ಮದುವೆ ಮಾತು ಕತೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿತ್ತು, ಆಗ ಹುಡುಗಿ ತಾನು ಓದಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಳು, ಆ ಷರತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿ ಹುಡುಗಿ ಮದುವೆಗೆ ಓಕೆ ಎಂದಿದ್ದಳು. ಅದರಿಂದ ನಾವೆ ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಓದಿಸಲು 50 ಸಾವಿರ ರೂ. ಫೀಸ್‌ ಕಟ್ಟಿ ಬಿಸಿಎ ಕೋರ್ಸ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೆವು. ಇಷ್ಟಾದ ಮೇಲೂ ಹುಡುಗಿ ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಳು, ಈ ಕುರಿತು ಹುಡುಗಿಯ ಪೋಷಕರ ಬಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೇನು ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಮದುವೆಯ ಕುರಿತು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಗೆ ನಾವು ಬುದ್ದಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಆಕೆ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾಳೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಮದುವೆ ಮುರಿದದ್ದೆ ಆದರೆ ನಾವು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಮದುವೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್‌ ಮಾಡದೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದೆವು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೂ, ಈ ಜೋಡಿಯ ಮದುವೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲು ಈ ಹುಡುಗಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಳು, ಪೋಲಿಸರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಲ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಳು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಎಷ್ಟೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ವ್ಯರ್ತವಾದ ಕಾರಣ ಹುಡುಗಿ ಬೇರೆ ದಾರಿಯೇ ಕಾಣದೆ, ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುವ ವೇಳೆ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹಠ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾಳೆ. ಇನ್ನೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನೆಟ್ಟಿಗರು ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

A bride called off her wedding just when the groom was about to tie the Mangalasutra around her neck, at a marriage hall at #Chikkabalyadakere village in #Hosadurga taluk #Chitradurga on Thursday. The girl claimed that she wanted to pursue her studies and hence, did not want to… pic.twitter.com/yVrAGTZ2zK

— Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) December 11, 2023