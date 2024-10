ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಮರಿಗಳದ್ದೇ ಕಾರು-ಬಾರು: ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸರ್ಪಗಳನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ನೀವು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ... ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ

Viral Video: ಹಾವಿನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಎದೆಬಡಿತ ಜೋರಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತದರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೆದುರು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿತ ಪಿ‌ತ ಎಂದು ಹಾವುಗಳು ಹೊರಬಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ... ಇದೀಗ ಅಂತದ್ದೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಎಂತಹವರ ಎದೆಯಲ್ಲೂ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಈ ಹಾವುಗಳ ಕಾರು-ಬಾರು ಕಂಡಿದ್ದಾದರೂ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ.... ಮನೆಯ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ! ಅಸ್ಸಾಂನ ನಾಗಾಂವ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಿಯಾಬೋರ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಶೌಚಾಗೃಹಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಬರೋಬ್ಬರಿ 35 ಹಾವುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಡು ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯೊಂದರ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಹತ್ತಾರು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಜನ ಕೂಡ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಿಗೆ 35 ಹಾವುಗಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ:

ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಾವಿನ ಮರಿಗಳು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ನಿಂದ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿದೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ...

#WATCH | Around 35 snakes crawl were found in a house in the Kaliabor area of Assam's Nagaon district.

The snakes were recovered by Sanjib Deka who is an animal lover. pic.twitter.com/vOVcqzcbgM

— ANI (@ANI) May 27, 2024