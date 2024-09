Work Stress: 'സ്വപ്ന ജോലിക്ക് മകൾ കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന വില സ്വന്തം ജീവൻ'; കമ്പനി മേധാവിക്ക് കത്തയച്ച് പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മ

അന്ന ഒരു പോരാളിയായിരുന്നു. പഠനത്തിലും പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അവൾ ഒരുപോലെ മികവ് പുലർത്തി, ഉന്നത വിജയത്തോടെ സി.എ പരീക്ഷ ജയിച്ച് ഒടുവിൽ ആ​ഗ്രഹിച്ച ജോലി തന്നെ അവൾ നേടിയെടുത്തു. പക്ഷേ.....

'ഏർണസ്റ്റ് ആന്റ് യം​ഗ്' എന്ന പ്രമുഖ അക്കൗണിങ് കമ്പനിയിൽ അന്ന ജോലിക്ക് പ്രവേശിച്ചത് വർഷങ്ങളായുള്ള അവളുടെ സ്വപ്നം നിറവേറ്റിയ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ സ്വപ്ന ജോലിക്ക് അവൾ കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന വില സ്വന്തം ജീവനും.

അമിതജോലി ഭാരം തന്റെ മകളുടെ ജീവൻ കവർന്നതിൽ കമ്പനി മേധാവിക്ക് ഒരമ്മ എഴുതിയ ഹൃദയഭേദകമായ കത്താണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചയാകുന്നത്. തന്റെ മകൾക്ക് സംഭവിച്ച ദുരനുഭവം മറ്റൊരു കുടുംബത്തിന് സംഭവിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാണ് കത്ത് ആരംഭിക്കുന്നത്.

മാർച്ചിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച കൊച്ചി സ്വദേശിയായ അന്ന സെബാസ്റ്റിൻ പേരയിൽ ജൂലൈ 20നാണ് താമസസ്ഥലത്ത് ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് കുഴഞ്ഞ് വീണ് മരിച്ചത്. മരിക്കുന്നതിനും രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് നെഞ്ചു വേദനയെ തുടർന്ന് അന്നയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഉറക്കമില്ലായ്മയും സമയം തെറ്റിയുള്ള ഭക്ഷണവുമാണ് അസ്വസ്തതയ്ക്ക് കാരണമെന്നാണ് ഡ‍ോക്ടർ പറഞ്ഞത്.

അമിത ജോലി ഭാരം മകളെ തളർത്തിയിരുന്നതായി ഇ.വൈയുടെ ഇന്ത്യയിലെ മേധാവി രാജീവ് മേമാനിക്ക് എഴുതിയ കത്തിൽ അന്നയുടെ മാതാവ് അനിത അഗസ്റ്റിൻ ചൂണ്ടികാട്ടുന്നു. ഓഫീസ് സമയം കഴിഞ്ഞും ജോലി ചെയ്യാൻ അവൾ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടു. ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങളുടെ സമയം അനുസരിച്ചാണ് മാനേജർ മീറ്റിങ്ങുകൾ മാറ്റി വച്ചത്. മിക്കപ്പോഴും വൈകുന്നേരങ്ങളിലാണ് ജോലി അസൈൻ ചെയ്തിരുന്നത്. ആദ്യ ജോലിയായതിനാൽ അവൾ പരാതിപ്പെട്ടില്ല. എന്നാൽ അതിന് അവൾ നൽകേണ്ടി വന്നത് സ്വന്തം ജീവനായിരുന്നുവെന്ന് കത്തിൽ പറയുന്നു.

Heartbreaking news from EY Pune - a young CA succumbed to the work pressure and nobody from EY even attended her funeral - this is so appalling and nasty!!! pic.twitter.com/pt8ThUKiNR

— Malavika Rao (@kaay_rao) September 17, 2024