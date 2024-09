Vettaiyan: പാട്രിക് ആയി തകർക്കാൻ ഫഹദ് എത്തുന്നു; 'വേട്ടയനി'ലെ ക്യാരക്ടർ വീഡിയോ

ര‍ജനീകാന്ത് നായകനാകുന്ന വേട്ടയനിലെ ഫഹദ് ഫാസിലിന്റെ കഥാപാത്രത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തി അണിയറ പ്രവർത്തകർ. ചിത്രത്തിൽ പാട്രിക് എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ഫഹദ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. രജനീകാന്തിനും അമിതാഭ് ബച്ചനും ഒപ്പമുള്ള ഫഹദിന്റെ ലൊക്കേഷൻ രം​ഗങ്ങളും അണിയറ പ്രവർത്തകർ പുറത്ത് വിട്ടു.

ഏറെ പ്രേക്ഷകപ്രീതി നേടിയ ജയ്ഭീം എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം ടി.ജെ ജ്ഞാനവേൽ തിരക്കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് വേട്ടയൻ. ദീപാവലിയോടനുബന്ധിച്ച് ഒക്ടോബർ 10ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തും.

Get ready to enjoy the vibrant energy of #FahadhFaasil as PATRICK in VETTAIYAN Brace yourself for an intriguing character! #Vettaiyan Releasing on 10th October in Tamil, Telugu, Hindi & Kannada!@rajinikanth @SrBachchan @tjgnan @anirudhofficial @LycaProductions… pic.twitter.com/DiZgzWUeH2

— Lyca Productions (@LycaProductions) September 18, 2024