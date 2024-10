Nobel Prize 2024: മെഷീൻ ലേണിങ് രംഗത്തെ സംഭാവന; ഭൗതികശാസ്ത്ര നൊബേൽ പങ്കിട്ട് ജോൺ ഹോപ്പ്ഫീൽഡും ജെഫ്രി ഹിന്റണും

2024ലെ ഭൗതികശാസ്ത്ര നൊബേൽ പുരസ്കാരം അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്ര‍‍‍ജ്ഞൻ ജോൺ ജെ ഹോപ്പ്ഫീൽഡും, കനേഡിയൻ ശാസ്രജ്ഞൻ ജെഫ്രി ഹിന്റണും പങ്കിട്ടു. നിർമിത ന്യൂറൽ ശൃംഖല അടിസ്ഥാനമായ മെഷീൻ ലേണിങ് വിദ്യയുടെ കണ്ടുപിടിത്തതിനാണ് പുരസ്കാരം.

നിർമിത ന്യൂറൽ ശൃംഖലകൾ ഉപയോ​ഗിച്ച് മെഷീൻ ലേണിങ് സാധ്യമാക്കിയ മൗലികമായ കണ്ടെത്തലുകളും മുന്നേറ്റവും സാധ്യമാക്കിയതിനാണ് ഈ ബഹുമതി ഇരുവർക്കും നൽകുന്നതെന്ന് റോയൽ സ്വീഡിഷ് അക്കാദമി വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു. 8.3 കോടി രൂപയാണ് പുരസ്കാരതുക.

ഫിസിക്സിന്റെ പിന്തുണയോടെയാണ് നിർമിത ന്യൂറൽ ശൃംഖല പരിശീലിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ഇവർ വഴി കണ്ടെത്തിയത്. 1980കൾ മുതലാണ് ഹോപ്ഫീൽഡും ഹിന്റണും മെഷീൻ ലേണിങ് വിദ്യകൾ രൂപപ്പെടുത്തിത്തുടങ്ങിയത്.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2024 #NobelPrize in Physics to John J. Hopfield and Geoffrey E. Hinton “for foundational discoveries and inventions that enable machine learning with artificial neural networks.” pic.twitter.com/94LT8opG79

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2024