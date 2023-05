आता काय किडनी विकायची का? आर्यन खानच्या D’YAVOL X ब्रॅण्डच्या कपड्यांची किंमत पाहून नेटकरी हैराण

Aryan Khan Trolled D’YAVOL X Brand : 2021 साली सुपरस्टार आर्यन खानचा मुलगा हा ड्रग्ज प्रकरणामुळे चर्चेत आला होता. अनेक महिन्यांच्या त्याच्या या (Aryan Khan Brand) लढ्यानंतर शेवटी त्याला क्लीनचीट मिळाली. आपल्यावरील या आरोप-प्रत्यारोपानंतर आर्यन खान सार्वजनिक ठिकाणी दिसू लागला. शाहरूखची मुलं आता मोठी झाली असून ते आपापल्या क्षेत्रात आता चांगलं काम करताना दिसत आहेत. सुहाना खानही आता लवकरच बॉलिवूडमध्ये डेब्यू करणार आहे. तिचा 'द आर्चीज' (Aryan Khan Memes) हा चित्रपट यावर्षी प्रदर्शित होण्याच्या मार्गावर आहे.

या चित्रपटाचे दिग्दर्शन हे झोया अख्तर हिनं केलं आहे. त्याचसोबतच आता आर्यन खाननंही आपला क्लोदिंग ब्रॅण्ड (Aryan Khan Clothes Prices) सुरू केला आहे. या ब्रॅण्डचं नावं आहे D’YAVOL X. परंतु नेटकऱ्यांनी मात्र या ब्रॅण्डच्या कपड्यांची किंमत पाहून डोक्याला हात मारला आहे. शाहरूख खानची मुलगी सुहाना खान ही अभिनय आणि मॉडेलिंग क्षेत्रात सक्रिय झाली आहे. परंतु आपल्या बहिणीप्रमाणे आर्यन खाननं मात्र अभिनय क्षेत्रापेक्षा व्यवसाय क्षेत्र निवडलं आहे. अनेक मोठंमोठं सेलिब्रेटीही व्यवसाय क्षेत्रात उडी घेताना दिसत आहेत. त्यात दिपिका पादूकोण, आलिया भट्ट्, हृतिक रोशन, सलमान खान अशा प्रामुख्यानं नावं घेता येतील. (netizens trolls aryan khan for his expensive ratings of his D’YAVOL X brand clothes)

Srkians to #DyavolX for payment after buying that jacket pic.twitter.com/kUvAEDI8FU — Maddy (@Staytoxic333) April 30, 2023

काय आहे प्रकरण?

आर्यन खाननं नुकताच आपला क्लोदिंग ब्रॅण्ड (Aryan Khan Launches Brand) सुरू केला आहे. काल म्हणजे 30 एप्रिल रोजी त्यानं आपल्या या ब्रॅण्डमार्फत आपलं पहिलं क्लोदिंग कलेक्शन लॉन्च केलं आहे. परंतु त्याच्या या ब्रॅण्डच्या कपड्यांची किंमत पाहून मात्र त्याला नेटकऱ्यांनी तूफान ट्रोल केलं आहे.

हे ब्रॅण्ड वेस्टर्न आऊटफिट्सचा आहे आणि जास्त करून मेन्सवेअरचा आहे. त्यातून या ब्रॅण्डच्या कपड्यांची किंमत ही अव्वाच्या सव्वा आहे. सर्वसामान्यांना हे कपडे परवडणारच नाही. त्यामुळे या ब्रॅण्डच्या कपड्यांची किंमत पाहून आर्यन खान ट्रोल झाला आहे. एका जॅकेटची किंमत ही 30-40 हजारांच्या घरात आहे. त्यातून 1 लाखांच्या वरही या कपड्यांची किंमत आहे. हूडीतर 2 लाखांच्याही वर दिसत आहेत. आपल्या ग्राहकांकडून एवढे पैसे 27 वर्षांचा आर्यन खान घेणार हे पाहून नेटकऱ्यांनी ग्राहकांच्या भुमिकेत जाऊन अक्षरक्ष: आर्यन खानला झापलं आहे आणि त्यासाठी नेटकरी वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया देताना दिसत आहेत.

They are Selling Clothes that Cost More Than Our Film

When Will Such Good Days Come for us,

at least do something Bhoi #DyavolX #ShahRukhKhan #AryanKhan pic.twitter.com/jljLssunYG — Salman's World (@Salmans_World_) April 30, 2023

काय म्हणाले ट्रोलर्स?

ट्रोलर्सनं तर अक्षरक्ष: आर्यन खानच्या या महागड्या कपड्यांची किंमत ऐकून किडनी विकण्याची भाषा केली आहे. किडनी विकून पमेंट करायचा ऑप्शन आहे, असा सवाल एका युझरनं उपस्खित केला आहे. 2 लाख एका जॅकेटसाठी तर 40-50 हजार एका हूडीसाठी. आर्यन खान किंवा शाहरुख खान स्वतः आमच्या घरी आपण घेतलेले कपडे पोहोचवायला येणार आहेत काय?, असं एका युझरनं लिहिलं आहे. तर अनेकांनी आर्यनची खिल्ली उडवली आहे.

#DyavolX 2 lakh for single jacket, hoodies 4454k...is it srk or aryan r they coming personally to deliver at home. #ShahRuhKhan #AryanKhan pic.twitter.com/0S0MFzjNnj — Djinn (@Djinnn666) April 30, 2023

visited aryan khan's brand website and mere phone se mehenge to jacket bik rhe h waha pe. Payment by kidney ka option kaha h — ghost (@thesickgoth) April 30, 2023

आर्यन खाननं नुकतंच रेड चिलिज एन्टरटेनमेंटच्या एका चित्रपटासाठी लिखाण करून संपवले असल्याचे कळते आहे. त्यानं याबाबत इन्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर केली होती. त्यानंतर त्यानं इन्टाग्रामवरून आपल्या या नवा ब्रॅण्डचे अपडेट्सही दिले. परंतु या ब्रॅण्डवर त्यांचे चाहते फिदा असले तरी त्याला नेटकऱ्यांनी तूफान ट्रोल केलं आहे.