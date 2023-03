Oscar 2023 : महिलांनी भारताची मान उंचावली; PM Modi आणि राहुल गांधी यांनी दिल्या ऑस्कर पुरस्कार विजेत्यांना खास शुभेच्छा

Oscar 2023 The Elephant Wispers and Natu Natu : ऑस्कर 2023 मध्ये भारतानंच एक खास छाप सोडली आहे. तीन कॅटेगरीत नॉमिनेशन मिळाल्यानंतर दोन कॅटेगरीमध्ये पुरस्कार मिळावल्यानंतर भारताचं नावं केलं आहे. 'द एलिफेंट विस्पर्स' (The Elephant whisperers ) या माहितीपटाला बेस्ट डॉक्युमेंट्री शॉर्ट फिल्ममध्ये पुरस्कार मिळाला आहे. RRR या चित्रपटातील 'नाटू नाटू' (Natu Natu) गाण्याला ओरिजनल सॉंग या कॅटेगरीमध्ये पुरस्कार मिळाला. या कॅटेगरीमध्ये पुरस्कार मिळवल्यानंतर म्यूजिक कम्पोजर एमएम कीरावानी यांनी सगळ्यांना भारतीयांना गर्व होईल असं काम केलं आहे. 'नाटू नाटू' आणि 'द एलिफेंट विस्पर्स' याला पुरस्कार मिळाल्यानंतर फक्त नेटकरीच नाही तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपासून अनेकांनी त्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.

'द एलिफेंट विस्पर्स' या चित्रपटाला शुभेच्छा देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की 'गुणीत मोंगा आणि ‘The Elephant Whisperers’ चित्रपटाच्या संपूर्ण टीमला या सन्मानासाठी खूप खूप शुभेच्छा. त्यांनी केलेल्या कामानं शाश्वत विकास आणि निसर्गाचा समतोल राखण्याचे महत्त्व उत्तम पद्धतीनं दाखवले आहे.'

Congratulations to @EarthSpectrum , @guneetm and the entire team of ‘The Elephant Whisperers’ for this honour. Their work wonderfully highlights the importance of sustainable development and living in harmony with nature. #Oscars https://t.co/S3J9TbJ0OP

राहुल गांधी यांनी या चित्रपटाविषयी कमेंट करत 'कार्तिकी गोन्सालव्हीस आणि गुणीत मोंगा आणि 'द एलिफेंट विस्पर्स' च्या संपूर्ण टीमला ऑस्कर पुरस्कार मिळाल्या बाबतमीत खूप खूप शुभेच्छा! या दोन महिलांनी इतक्या सुंदर पद्धतीनं जंगल आणि जंगलात राहणाऱ्या प्राण्यांचे महत्त्व दाखवतं भारताची मान उंचावली.'

Heartiest congratulations to @EarthSpectrum, @guneetm and the entire team of ‘The Elephant Whisperers' for winning the Oscar.

These two women have made India proud with their heart-warming showcase of the beauty and importance of wildlife conservation. pic.twitter.com/Ckj2oJMTBa

