श्रीराम मांसाहार करण्याच्या डायलॉगमुळे नयनताराच्या 'अन्नपूर्णानी' चित्रपटाविरोधात तक्रार

Nayanthara's Annapoorani movie : दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील लेडी सुपरस्टार म्हणून नयनतारा ओळखली जाते. नयनतारा ही सध्या ‘अन्‍नपूर्णी’ या चित्रपटात दिसत आहे. तिच्या या चित्रपटातून हिंदू धर्माच्या भावना दुखावल्या आहेत, असा आरोप करण्यात आला आहे. शिवसेना नेते रमेश सोलंकी यांनी निर्मात्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. त्या तक्रारित ते म्हणाले आहेत की हिंदू धर्माच्या भावना दुखावल्या आहेत. निर्मात्यांनी श्रीराम यांचा अपमान केला आहे. इतकंच नाही तर त्यांनी या चित्रपटाला हिंदू धर्मा विरोधी असल्याचं म्हटलं आहे आणि चित्रपटातील काही सीन्सवर निशाणा साधला आहे. त्यातील एक सीन आहे ज्यात श्रीराम यांनी मांसाहार केला असा उल्लेख आहे. तर हा चित्रपट अॅन्टी हिंदू असल्याचं म्हटलं आहे.

रमेश सोलंकी यांनी त्यांच्या X म्हणजेच ट्विटर अकाऊंटवरून हा दावा केला आहे की नयनमताराच्या ‘अन्‍नपूर्णी’ चित्रपटात लव जिहादचं समर्थन करण्यात आलं आहे. त्यांनी मुंबई पोलिस आणि महाराष्ट्राचे गृहमंत्री देवेंद्र फडनवीस यांना निवेदन केलं आहे की त्यांच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्यात यावी आणि चित्रपट निर्माते आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्म नेटफ्लिक्स विरोधात तक्रार दाखल करा.

I have filed complain against #AntiHinduZee and #AntiHinduNetflix

At a time when the whole world is rejoicing in anticipation of the Pran Pratishtha of Bhagwan Shri Ram Mandir, this anti-Hindu film Annapoorani has been released on Netflix, produced by Zee Studios, Naad Sstudios… pic.twitter.com/zM0drX4LMR

— Ramesh Solanki (@Rajput_Ramesh) January 6, 2024