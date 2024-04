ब्लड कॅन्सवर Made In India थेरिपी सापडली! राष्ट्रपतींची मुंबईत घोषणा; करोडो रुपयांचे उपचार काही लाखात शक्य

First Made In India CAR-T Therapy For Cancer: राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यंच्या हस्ते गुरुवारी मुंबईतील इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी म्हणजेच आयआयटीमध्ये स्वदेशी निर्मिती असलेल्या कॅन्सर नियंत्रक रिसेप्टर टी-सेल (कार-टी) थेरीपीअंतर्गत येणाऱ्या नेक्सकार 19 थेरीपीचं लॉन्चिंग केलं. यावेळेस बोलताना राष्ट्रपती मूर्मू यांनी हे स्वदेशी बनावटीचं तंत्रज्ञान भारतात उपलब्ध करुन देणं ही कॅन्सरविरोधी लढाईतील महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे असं म्हटलं. तसेच शैक्षणिक संस्था आणि आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांनी एकत्र येऊन अशी सेवा उपलब्ध करुन दिल्याबद्दल त्यांचंही विशेष कौतुक द्रौपती मूर्मू यांनी केलं. राज्यपाल रमेश बैसही या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.

अमेरिकेमध्ये शोधण्यात आलेली कायमेरिक अँटिजेन रिसेप्टर टी-सेल (कार-टी) थेरिपी कॅन्सरवर फार प्रभावी मानली जाते. भारतात जैवतंत्रज्ञान म्हणजेच बायो सायन्स क्षेत्रात काम करणाऱ्या मुंबईतील इम्युनोॲक्ट कंपनीने या थेरिपीचं स्वदेशी रूप विकसित केलं आहे. कार-टी थेरिपीचा वापर प्रामुख्याने ब्लड कॅन्सरवरील उपचारासाठी केला जातो. मागील काही काळापासून या थेरिपीचा वापर जगभरामध्ये वाढताना दिसत आहे. स्वयंप्रतिकारक रोग आणि ब्रेन कॅन्सरवरही या थेरिपीचा वापर करुन उपचार केले जातात.

कार-टी थेरपी ही सध्या वैद्यकीय विज्ञान क्षेत्रातील सर्वात आधुनिक उपचारपद्धत मानली जाते. मागील काही काळापासून विकसित देशांमध्ये ही उपचारपद्धती उपलब्ध आहे. मात्र हे उपचार फार महागडे असून जगभरातील बहुतांश रुग्णांना हे उपचार घेता येत नाहीत. मला जेवढं समजलं आहे त्यानुसार आज लॉन्च केलेली ही थेरिपी जगात कुठेही उपलब्ध असलेल्या थेरिपीपेक्षा 90 टक्के अधिक स्वस्त आहे. ही जगातील सर्वात स्वस्त कार-टी सेल थेरिपी आहे. तसेच या थेरिपीकडे 'मेक इन इंडिया' धोरणातून तयार झालेली निर्मिती म्हणूनही पाहता येईल. ही थेरिपी म्हणजे आत्मनिर्भर भारताचं चकाकतं उदहारण आहे, असं राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्म यांनी यावेळी आपल्या भाषणात म्हटलं.

I am told this therapy will be available across the country in major cancer hospitals, providing new hope to patients and their families. Moreover, this affordable treatment can be made available to all patients across the world. That will be in tune with our vision of… pic.twitter.com/SfJDWHEAd2

