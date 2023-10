Kerala Blasts : आत्मसमर्पण करण्यापूर्वी आरोपीने केलं होतं FB Live, सांगितलं बॉम्बस्फोटाचं खरं कारण

Kerala Ernakulam Blast Updates : केरळमधील ख्रिश्चन धार्मिक मेळाव्यात बॉम्बस्फोटासाठी जबाबदार असल्याचा दावा करणाऱ्या एका व्यक्तीने पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केलंय. कन्व्हेन्शन सेंटरमधील कार्यक्रमात स्फोट (Kerala Convention Centre Blasts) झाला होता, ज्यात सुमारे 45 लोक जखमी झाले होते, एकाचा मृत्यू झाला आहे. इतर 5 जणांची प्रकृती गंभीर आहे. स्फोटांची जबाबदारी डॉमिनिक मार्टिन (Dominic Martin) नावाच्या व्यक्तीने घेतली. स्वत:ला पोलिसांच्या हवाली करण्याआधी डॉमिनिक मार्टिन याने चक्क फेसबूस लाईव्हच्या (Facebook Live) माध्यमातून आपलं म्हणणं सर्वांसमोर मांडलं आहे. त्यामुळे पोलीस देखील चक्रावल्याचं दिसून आलंय. नेमकं काय म्हणाला मार्टिन पाहा...

डोमिनिक मार्टिनने फेसबुक लाईव्ह दरम्यान त्याला शोधण्याची गरज नाही, असं सांगितलं. मी यहोवाच्या साक्षीदारांच्या शिकवणीशी सहमत नाही, असं मार्टिन म्हणतो. यहोवाची विचारधारा धोकादायक आहे. ते लोक लहान मुलांच्या मनात विष पसरवत आहेत. आज कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये प्रार्थना सभेदरम्यान जे काही घडले त्याची संपूर्ण जबाबदारी मी घेतो. मी पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण करणार आहे, असं डोमिनिक मार्टिनने एफबी लाईव्हमध्ये म्हटलंय. त्याचा हा व्हिडीओ समोर आल्यानंतर पोलीस (Kerala Police) खात्यात खळबळ उडाल्याचं पहायला मिळतंय.

One man named Dominic Martin through a Facebook Video has taken responsibility for the Kerala bomb blasts. He has claimed he is part of the same Christian group which had organised the event. His claims are being verified by the Kerala Police. Joint investigation by NIA & Police. pic.twitter.com/AUXc6fOy1K

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) October 29, 2023