'मुसलमानांविरोधात बोलते आता...' शिवम दुबेची पत्नी अंजुमने केली भाजप नेत्याच्या अटकेची मागणी

Anjun Khan vs Nazia Elahi : भारतीय क्रिकेट संघाचा अष्टपैलू खेळाडू शिवम दुबेची (Shivam Dube) पत्नी अंजुम खान (Anjum Khan) सध्या चांगलीच चर्चेत आहे. अंजुम खान आणि भाजप नेत्या नाजिया इलाही (Nazia Elahi) यांच्यात आरोप प्रत्यारोप रंगले आहेत. अंजुम खानने भाजप नेत्या नाजिआ इलाही यांच्या अटकेची मागणी केली आहे. नाजिया इलाही खान या भाजपाच्या अल्पसंख्याक मोर्चाच्या सदस्य आहेत. हा वाद सुरु झाला तो अंजुम खानच्या इन्स्टाग्राम स्टोरीने. आपल्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर अंजुम खानने नाजिया खान यांच्या अटकेची मागणी केली आहे.

अंजुम खानची इन्स्टाग्राम पोस्ट

शिवम दुबेची पत्नी अंजुम खानने इन्स्टा स्टोरीत लिहिलंय 'पैगंबरांचा अपमान करणाऱ्यांवर तुम्हाला राग येत नसेल तर तुमचा प्रामाणिकपणा मेला आहे, जर तुमचा प्रामाणिकपणा जिवंत असेल तर माझ्या बरोबर लिहा #ArrestNaziaElahiKhan" अंजुम खानने पुढे आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलंय. 'सर्व मित्रांना विनंती आहे की आता या नाजिया खानची दखल घेण्याची वेळ आली आहे. मुस्लिमांच्या विरोधात बोलत असतानाच आता ती आमच्या गुरु पैगंबराविरुद्धही बोलू लागली आहे' मात्र, ही पोस्ट व्हायरल झाल्यानंतर अंजुम खानने ती डिलीट केली.

नाजिया खानचं प्रत्युत्तर

अंजुम खानच्या इन्स्टाग्राम पोस्टला भाजप नेत्या नाजिया इलाही यांनीही उत्तर दिलं आहे. त्यांनी आपल्या एक्स अकाऊंटवर लिहिलंय, मॅडम तुम्ही आता एका हिंदूबरोबर लग्न केलं आहे, इस्लामनुसार तुम्ही आता मुस्लिम नाही. तुझा विवाह इस्लामनुसार मान्य नाही, मी हे घटनात्मक न्यायालय आणि शरिया न्यायालयात सिद्ध करेन. पण तुमच्या पत्नीने माझ्या विरोधात जो प्रक्षोभक, द्वेषपूर्ण मजकूर पोस्ट केला आहे तो आता तिला सिद्ध करावे लागेल, मी नोटीस पाठवली आहे, माझी हिंमत तेव्हाच कळेल जेव्हा तुमची पत्नी न्यायालयात येऊन उत्तर देईल.

Oh madam you married with a Hindu and according to Islam , sharia you are not part of islam now Anjum Dubey, Wife of Indian cricketer & CSK player Shivam Dubey, @IamShivamDube you are posting a provocative , false ,fabricated story encouraging violence against me @JayShah keep… pic.twitter.com/ZgSRTiNbAP

— Nazia Elahi Khan (Modi Ka Parivar) (@NaziaElahiKhan1) August 12, 2024