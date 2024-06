Reasi Bus Accident CCTV Video : लाल मफलर गुंडाळून दहशतवादी आले आणि...; बस हल्ल्यातील प्रत्यक्षदर्शींकडून धडकी भरवणारं वर्णन

Jammu and Kashmir Accident : जम्मू काश्मीरमधील रियासी जिल्ह्यामध्ये रविवारी सायंकाळी कथित स्वरुपात दहशतवाद्यांनी भाविकांच्या एका बसवर जीवघेणा हल्ला केला. या हल्ल्यात चालक गंभीर जखमी झाल्यानं बस दरीत कोसळली. प्राथमिक माहितीनुसार या हल्ल्यानंतर 9 प्रवाशांचा मृत्यू झाला, तर 30 जण गंभीर जखमी असल्याची माहिती रियासीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून देण्यात येत आहे. (काही ठिकाणी मृतांचा आकडा 10 वर गेल्याचं सांगण्यात येत आहे.) दिलीय.

रियासी जिल्ह्यातील पौनी भागात, कटरा यात्रेला जाणाऱ्या बसला दहशतवाद्यांनी लक्ष्य केलं. त्यामुळे चालकाचं नियंत्रण सुटून बस दरीत कोसळली. हल्ला आणि त्यानंतरच्या भीषण अपघाताची माहिती मिळताच तातडीनं पोलीस आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी बचाव कार्य हाती घेत 40हून अधिक प्रवाशांना बाहेर काढलं. यानंतर घटनास्थळी पोलीस, लष्कर आणि CRPF यांनी एकत्रित सुरक्षा दलाच्या तात्पुरत्या स्वरुपात ऑपरेशन हेडक्वार्टरची स्थापना केली. तसंच दहशतवाद्यांना पकडण्यासाठी व्यापक ऑपरेशन सुरु केलं आहे.

रविवारी सायंकाळी साधारण 6 वाजून 15 मिनिटांच्या सुमारास 53 प्रवाशांची आसनक्षमता असणाऱ्या एका बसवर दहशतवाद्यांनी हल्ला केला. हा हल्ला त्यावेळी करण्यात आला जेव्हा बस, तेरयाथ गावापाशी असणाऱ्या शिवखोरी मंदिरात दर्शन घेतल्यानंतर माता वैष्णोदेवी मंदिराच्या दिशेनं निघाली होती.

PTI च्या माहितीनुसार बसनं प्रवास करणाऱ्या एका प्रवाशानं हल्ल्यासमयी नेमकं काय घडलं याची माहिती दिली. बसवर जवळपास 25 ते 30 राऊंड गोळ्या झाडण्यात आल्या आणि ही बसल दरीत जाऊन कोसळली. दुसऱ्या एका प्रवाशाच्या माहितीनुसार लाल रंगाचं मफलर गुंडाळून आलेल्या हल्लोखोरानं बसवर अंदाधुंद गोळीबार करण्यास सुरुवात केली. बस चालकाच्या शेजारी बसलेल्या प्रवाशाच्या माहितीनुसार, 'मी बस चालकाच्या शेजारीच बसलो होतो. तितक्यातच एक वाहन जंगलातून खालच्या दिशेला आलं. मी पाहिलं, की चेहरा आणि डोकं झाकलेल्या एका व्यक्तीनं बससमोर येऊन बेछूट गोळीबार करण्यास सुरुवात केली'. अपघातानंतर या बसचा एक सीसीटीव्ही व्हिडीओही समोर आला आहे, ज्यामध्ये ही बस वळणाच्या रस्त्यावरून जाताना दिसत आहे.

A bus carrying pilgrims in it was attacked by terrorists in Reasi in which 10 people lost their lives. pic.twitter.com/icCJlDOiqv

#WATCH | Jammu and Kashmir: Search operation by Indian Army is going on in Reasi after a bus was targeted by terrorists in Reasi yesterday.

Drones are being used to search the forest area. 10 people lost their lives and several were injured in the terror attack. pic.twitter.com/qlLD4f7Tgr

