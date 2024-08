कोलकाता रेप कांडः पोलीस कमिश्नर यांच्यावरही प्रश्चचिन्ह ; 2013 च्या कामदुनी प्रकरणचा उल्लेख, काय आहे नेमकं गौडबंगाल?

Kolkata Doctor Murder Case: कोलकाता येथे प्रशिक्षित महिला डॉक्टरवर बलात्कार करुन हत्या करण्यात आल्याची घटना घडली आहे. या घटनेने देशभरातून संताप व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणात पोलिस कमिश्नर विनित गोयल हेदेखील चर्चेत आले आहे. या केसमध्ये पोलिसांच्या तपासाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. आता या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला आहे. विनित गोयल यांनी दावा केला आहे की, पोलिसांनी या केसमध्ये जे योग्य होतं तेच केलं आहे. विनित गोयल यांच्यावर प्रश्न उपस्थित होत असतानाच पश्चिम बंगालच्या कामदुनी या गावात 2013 साली झालेल्या बलात्कार प्रकरणाची सध्या चर्चा होत आहे. 2013 मध्ये घडलेले कामदुनी हे प्रकरण काय आहे? जाणून घेऊया.

कोलकाता येथील आरजी कर मेडिकल कॉलेजमध्ये ट्रेनी डॉक्टरसोबत घडलेल्या घटनेची तुलना कामदुनी रेप केससोबत होत आहे. कोर्टात दोन्ही प्रकरणांची तुलना करत याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी विनीत गोयल यांच्या भूमिकेवर पश्न उपस्थित केले आहे. आधीच्या प्रकरणाचाही हवाला दिला आहे. भाजपा आयटीसेलच्या प्रमुख अमित मालवीया यांनी ट्विट करत आरोप केला आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या आदेशानुसार कोलकाता पोलिसने आरजी कर मेडिकल कॉलेज आणि रुग्णालय बलात्कार व हत्या प्रकरणी पुरावे नष्ट केले आहेत. कोलकाता पोलिसांकडून सुरुवातीच्या कारवाईदेखील खूप विश्वास ठेवण्यासारखी नाहीये, असा आरोप त्यांनी केला आहे.

मालवीया यांनी कोलकाता उच्च न्यायालयातील सुनावणीचा एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. व्हिडिओमध्ये याचिकाकर्त्यांचा वकिल या प्रकरणी सीबीआय तपासाची मागणी करत आहेत. तसंच, या प्रकरणी विनीत गोयल यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे. काही वर्षांपूर्वी घडलेल्या एका प्रकरणात त्यांच्या भूमिकेत संदिग्धता असल्याचा हवाला त्यांनी दिला आहे.

