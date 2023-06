Odisha Train Accident: अपघाताच्या आधीचा 'तो' गोंधळ चर्चेत! Coromandel Express अचानक Loop Line वर गेलीच कशी?

Coromandel Express Train Accident: ओडिशातील (Odisha) बालासोरमधील भीषण अपघातात 288 जणांचा मृत्यू झाला आहे. मात्र हा अपघात नेमका कसा झाला यासंदर्भातील तपासासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही शनिवारी घटनास्थळाला भेट देऊन पहाणी केली. तसेच या प्रकरणातील कोणत्याही दोषींना सोडलं जाणार नाही, त्यांना कठोर शासन केलं जाईल असा शब्द पंतप्रधानांनी दिला. दरम्यान या अपघाताच्या वेळेस नेमकी सिग्लची आणि घटनास्थळावरील रेल्वे लाइनची स्थिती काय होती यासंदर्भातील माहिती देणाऱ्या रेल्वे ट्रॅफिक ट्रॅकिंगसंदर्भातील तपशील समोर आला आहे.

रेल्वे अधिकाऱ्यांकडून रेल्वेच्या वाहतुकीसंदर्भातील देखरेखीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या यार्ड लेआऊटमध्ये रेल्वे ट्रॅक इंटरसेक्शनवरील (रेल्वे रुळ एकमेकांना छेदतात ती जागा) या अपघातग्रस्त ट्रेनसची स्थिती काय होती हे दिसत आहे. अपघात झाला त्यावेळेस तिन्ही ट्रेन नेमक्या कोणत्या ट्रॅकवर होत्या हे या ट्रॅकिंग सिस्टीममध्ये दिसत आहे.

या ट्रॅकिंग मॅपमध्ये मध्यभागी दिसणारा ट्रॅक हा 'अप लाइन' आहे. या ट्रॅकवर शालिमार-चेन्नई सेंट्रल कोरामंडल एक्सप्रेस येत होती अशी माहिती सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिली. तर या ट्रॅकच्या बाजूच्या 'डीएन मेन' ट्रॅकवरुन बंगळुरु-हावडा सुपरफास्ट एक्सप्रेस जाणार होती. कोरामंडल एक्सप्रेस ट्रॅकवरुन घसरली आणि बाजूच्या ट्रॅखवरील मालगाडीला या ट्रेनचे घसरलेले काही डब्बे धडकले. तर काही डब्बे बंगळुरु-हावडा सुपरफास्ट एक्सप्रेस येत असलेल्या 'डीएन मेन' ट्रॅकवर पडले. त्यामुळेच अत्यंत वेगाने येणाऱ्या बंगळुरु-हावडा सुपरफास्ट एक्सप्रेस याच ट्रॅकवर पडलेल्या कोरामंडल एक्सप्रेसच्या डब्ब्यांना धडकली. या डब्ब्यामधील अनेक प्रवाशांचा मृत्यू झाला.

Two superfast trains crossing same spot at almost same time(<30secs) at speed of ~80kmph!

