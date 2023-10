OYO संस्थापक ते शार्क टँकचे जज; Ritesh Agarwal यांच्या 'या' गोष्टी माहितीये का?

Ritesh Agarwal Success story : टेलिव्हजन सेटवरील सर्वात प्रसिद्ध शो म्हणून 'शार्क टँक' उदयाला आला आहे. अनेक बिझनेस आयडिया लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात शार्क टँकला (Shark Tank India 3) यश आलंय. अशाचत आता शार्क टँक इंडियाचा तिसरा सीझन लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. अशातच आता यावेळी सर्व जजेससोबत एका नव्या जजची म्हणजेच नव्या शार्कची एन्ट्री होणार आहे. यातील एका नावाने सर्वांना चकित केलंय. कारण यावेळी ओयोचे (OYO Founder) संस्थापक रितेश अग्रवाल (Ritesh Agarwal) यावेळी शार्क म्हणून शार्क टँक इंडियाच्या नव्या सीझनमध्ये दिसणार आहेत.

तिसऱ्या सीझनमध्ये (Shark Tank India 3) अनुपम, विनीता, पीयूषसोबत रितेश अग्रवाल देखील दिसणार असल्याने आता सर्वांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. रितेश अग्रवाल यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. त्यावेळी त्यांनी गोड बातमी दिली. "जेव्हा मी माझा उद्योजकीय प्रवास सुरू केला तेव्हा संसाधने मिळणx कठीण होते. इकोसिस्टम म्हणजे मार्गदर्शक, कुलगुरू आणि इतर संस्थापक खूप उदार आणि दयाळू होते, ज्यांनी मला खूप मदत केली. त्यामुळे माझा प्रवास सोपा आणि समाधानकारक झाला.", अशा भावना त्यांनी व्यक्त केल्या.

When I began my entrepreneurial journey, resources were hard to come by. However, the generosity and kindness of the ecosystem (mentors, VCs, other founders) that took me in made the journey a bit easier and more fulfilling. To be able to replicate this has been a long-standing… pic.twitter.com/Ku8SBTUjaN

TRENDING NOW news

— Ritesh Agarwal (@riteshagar) September 30, 2023