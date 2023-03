Viral News: कोणती ट्रेन 10 मिनिटात लखनऊला पोहोचते? वडिलांच्या मृत्यूनंतर मुलाचा भावूक प्रश्न, सगळेच गहिवरले

Viral News: उत्तर प्रदेशच्या (Uttar Pradesh) लखीमपूर खेरी (Lakhimpur Kheri) येथील एका 11 वर्षाच्या लहान मुलाचा व्हिडीओ सध्या व्हायरल (Viral Video) झाला आहे. वडिलांच्या मृत्यूनंतर हंबरडा फोडणाऱ्या या मुलाचा व्हिडीओ पाहून लोक गहिरवरले आहेत. वडिलांना जिल्हा रुग्णालयात दाखल केलं असता डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे त्यांना जीव गमवावा लागल्याचा आरोप आहे. प्रकृती बिघडल्याने त्यांना लखनऊला नेण्यास सांगण्यात आलं होतं. पण पुढील 10 मिनिटात त्यांनी जीव गमावला.

आजारी वडिलांच्या मृत्यूनंतर भावूक झालेल्या मुलाचा हा व्हिडीओ पाहून अनेकांना भावना अनावर होत आहे. व्हायरल व्हिडीओत हा चिमुरडा कोणती ट्रेन 10 मिनिटात लखनऊला पोहोचवते? अशी विचारणा करत आहे.

लखीमपूर खेरी येथे राहणारे 54 वर्षीय रामचंद्र पांडे यांची प्रकृती गुरुवारी अचानक बिघडली होती. यानंतर त्यांना तात्काळ जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. नातेवाईकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांचा रक्तदाब कमी असल्याने त्यांनी आपातकालीन कक्षात दाखल करण्यात आलं होतं. तिथे त्यांच्यावर उपचार केल्यानंतर प्रकृतीत सुधारणा झाली होती. यानंतर त्यांना तिसऱ्या माळ्यावरील कक्षात हलवण्यात आलं होतं.

Agony of this young boy Adarsh Pandey following death of his father who was allegedly left unattended at the district hospital in UP's Lakhimpur Kheri district is heartbreaking. Minutes before the death, ailing father was referred to #Lucknow, says Adarsh.#UttarPradesh pic.twitter.com/Nz9B6jyZFL

