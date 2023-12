रेवंत रेड्डी तेलंगाणचे नवे मुख्यमंत्री! 'या' तारखेला होणार शपथविधी, पाहा राजकीय कारकीर्द

Revanth Reddy New CM of Telangana : तेलंगाणा राज्य स्थापन झाल्यानंतर पहिल्यांदात काँग्रेसने बहुमत मिळवत सत्ता काबिज केली आहे. तेलंगणा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष रेवंत रेड्डी हे राज्याचे नवे मुख्यमंत्री असतील, अशी घोषणा काँग्रेस पक्षाने केली आहे. तेलंगणाच्या नवीन मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी सोहळा 7 डिसेंबरला होणार आहे. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी तेलंगणा विधिमंडळ पक्षाचे नवे नेते म्हणून रेवंत रेड्डी यांच्यासोबत जाण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती काँग्रेसचे सरचिटणीस केसी वेणुगोपाल यांनी दिली आहे.

Congress President Shri @kharge has decided to go with Revanth Reddy as the new CLP of the Telangana Legislative Party.

The Congress will deliver a clean and able government that will provide maximum governance.

: Shri @kcvenugopalmp, General Secretary (Organisation) pic.twitter.com/njFUduUFsb

— Congress (@INCIndia) December 5, 2023