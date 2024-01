महाराष्ट्रातील 'या' गावाला लाभलाय निसर्गाचा चमत्कार, गिनीज वर्ल्ड बुकमध्येही नोंद

Maharashtra Village: महाराष्ट्राला निसर्गाचे भरभरून वरदान लाभले आहे. सह्याद्रीतील नानाविध पर्यटन स्थळे पाहण्यास पर्यटक गर्दी करतात. पावसाळ्यात व हिवाळ्यात गड-किल्ल्यांवर ट्रॅकिंगसाठी हौशी पर्यटकही गर्दी करतात. पण महाराष्ट्रात असं एक गाव आहे ज्याला निसर्गाचा भौगोलिक चमत्कार लाभला आहे.

महाराष्ट्र हा वैविध्याने नटलेला आहे. मात्र, अजूनही अशी काही ठिकाणं आहेत जी अद्यापही दुर्लक्षित आहेत. त्यातीलच एका ठिकाणाबाबत आम्ही सांगणार आहोत. अहमदनगर जिल्ह्यात एक गाव आहे या गावातून वाहणाऱ्या कुकडी नदीत हा भौगोलिक चमत्कार घडला आहे. गेली कित्येक वर्षे दुर्लक्षित असलेले हे ठिकाण गेल्या काही वर्षांपासून चर्चेत आलं आहे. अनेक सोशल मीडिया इन्फ्लुअन्सरनेही या ठिकाणाला भेट दिली आहे.

अहमदनगर जिल्ह्यातील निघोज या गावात हा भौगोलिक चमत्कार आहे. या ठिकाणी ज्वालामुखीपासून तयार झालेला बेसॉल्ट खडकाच्या आड एक थर आहे. त्यातून कुकडी नदी वाहते. मात्र, या खडकांमध्ये एक रुंद दरी तयार झाली आहे. नदीच्या पाण्याचा प्रवाहाने नदीपात्रात पाषणाशिल्प तयार झाले आहेत. या खडकांना रांजणासारखा आकार प्राप्त झाल्याने या ठिकाणाला रांजणखळगे असं म्हटलं जातं. त्यामुळं परिसरात निघोजचे रांजणखळगे म्हणून प्रसिद्ध आहेत.

A Drive through large open fields, of yellow and green on a narrow road that goes up and down and turns and winds through the occasional plateaus of the Deccan, will lead you to Maharashtra's best kept secret place - NIGHOJ.#MaharashtraTourism #IncredibleIndia pic.twitter.com/qQqczXxP0A

— Maharashtra Tourism (@maha_tourism) August 6, 2021