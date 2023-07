'सुख म्हणजे नक्की काय असतं'च्या सेटवर शुटींग सुरु असतानाच बिबट्या आला अन्...; पाहा Video

Leopard On Sets Of Marathi TV Serial Set: मुंबईतील गोरेगाव फिल्म सिटी येथील 'सुख म्हणजे नक्की काय असतं' मालिकेच्या (Marathi TV serial Sukh Mhanje Nakki Kay Asta) सेटवर चक्क बिबट्या आल्याची घटना समोर आली आहे. एएनआय या वृत्तसंस्थेनं बिबट्याचे बछडे मालिकेच्या सेटवर फिरत असल्याचा व्हिडीओ शेअर केला आहे. एननआयने शेअर केलेल्या व्हिडीओमध्ये बिबट्या सेटवर प्रवेश करताना दिसतोय. बिबट्याला पाहताच सेटवर एकच गोंधळ उडतो आणि सेटवरील लोक सैरावैरा धावायला लागतात. बिबट्यापासून वाचण्यासाठी लोक धडपड करत असल्याचं पाहायला मिळत आहे.

"सेटवर 200 हून अधिक लोक उपस्थित होते. या साऱ्या गोंधळात एखाद्याचा जीवही गेला असता. मागील 10 दिवसांमध्ये असा प्रकार तिसऱ्यांदा किंवा चौथ्यांदा घडला आहे. सरकारने यासंदर्भात काहीतरी कठोर कारवाई केली पाहिजे," असं या घटनेनंतर 'ऑल इंडियन सिने वर्कर्स असोसिएशन'चे अध्यक्ष सुरेश श्यामल गुप्ता यांनी म्हटलं आहे. या परिसरामधील बिबट्यांचा वावर असूनही त्याकडे सरकार फार काळजीपूर्वपणे लक्ष देताना दिसत नसल्याची खंतही गुप्ता यांनी व्यक्त केली. "सरकारने तातडीने सुरक्षेसंदर्भातील पावलं उचलली नाहीत तर फिल्म सिटीमधील हजारो कर्मचारी आणि कलाकार संपावर जातील," असा इशारा गुप्ता यांनी दिला आहे.

