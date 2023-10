iPhone वर उमटणार 'टाटा'ची मोहोर; भारतात तयार करणार आयफोन, केंद्रीय मंत्र्यांची माहिती

TATA First iPhone Manufacture in India: अॅपलच्या चाहत्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येतेय. आता अॅपलवर टाटाचा शिक्का उमटणार आहे. केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी ट्विट करुन ही माहिती दिली आहे. टाटा समूह अडीच वर्षांत देशांतर्गत आणि जागतिक बाजारपेठेसाठी अॅपलचे आयफोन भारतात बनवण्यास सुरुवात करेल, असं चंद्रशेखर यांनी म्हटलं आहे.

भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपन्यांच्या वाढीला हे दल पूर्णपणे समर्थन देत आहे. हे जागतिक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रँड्सना समर्थन देईल जे भारताला त्यांचे विश्वसनीय उत्पादन आणि प्रतिभा भागीदार बनवू इच्छितात. भारताला जागतिक इलेक्ट्रॉनिक्स शक्ती बनवण्याचे पंतप्रधान मोदींचे ध्येय साकार करायचे आहे.

ग्लोबल इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपन्यांच्या विकासासाठी संपूर्ण पाठिंबा देत आहोत. भारताकडून जागतिक इलेक्ट्रॉनिक ब्रँड्सचे समर्थनदेखील करण्यात येत आहे. भारताला जागतिक इलेक्ट्रॉनिक्स बाजारात शक्तीशाली बनवण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे ध्येय साकार करायचे आहे, असं राजीव चंद्रशेखर यांनी म्हटलं आहे.

PM @narendramodi Ji's visionary PLI scheme has already propelled India into becoming a trusted & major hub for smartphone manufacturing and exports.

Now within just two and a half years, @TataCompanies will now start making iPhones from India for domestic and global markets from… pic.twitter.com/kLryhY7pvL

— Rajeev Chandrasekhar (@Rajeev_GoI) October 27, 2023