Father's Day Special : मुलीला न्याय देण्यासाठी 35 वर्षे लढणाऱ्या बापाची 'अधुरी कहाणी', वाचून तुमच्याही डोळ्यात येईल पाणी

Father's Day Special : वडिलांप्रती प्रेम व्यक्त करण्यासाठीचा दिवस म्हणजे फादर्स डे (Fathers Day 2023). जून महिन्यातील तिसऱ्या रविवारी 18 जूनला जगभरात फादर्स डे साजरा करण्यात येणार आहे. वरुन कितीही कठोर दिसणारा हा माणूस आतून फार हळवा असतो. लेकरांसाठी त्याचा जीव आई एवढ्याच व्याकूळ होतो. बापलेकीचं किंवा बापलेकाचं नातही ही जगात सर्वात सुंदर नातं असतं. फादर्स डे निमित्त अशा एका बापाची कहाणी सांगणार आहोत. जो लेकीना न्याय मिळवून देण्यासाठी 35 वर्षे लढला पण त्याची ही लढाई अपूर्ण राहिली.

डेली मेलच्या रिपोर्टनुसार ही कहाणी आहे, 28 वर्षीय जुलीच्या कुटुंबाची. जुली ही एक वन्यजीव छायाचित्रकार होती. उंच भरारी घेण्यासाठी ती घरापासून दूर होती. आई वडील मुलीचं यश पाहून आनंद होते. पण त्या एका घटनेने त्यांचा आयुष्याच संपूर्ण हादरलं. ब्रिटनमध्ये कुटुंबासोबत राहणारी जुली करिअरसाठी आफ्रिकन देशातील केनियामध्ये गेली. तिथे तिच्यासोबत भयानक घटना घडली.

एकेदिवशी कुटुंबाला तिच्या मरण्याची बातमी मिळाली. कोणी त्यांना सांगितलं की तिला प्राण्यांनी खाल्लं. तर कधी तिच्यावर वीज पडून तिच्या मृत्यू झाल्याचं सांगितलं. केनियातील मसाई मारा या ठिकाणी 1988 मध्ये जुलीची हत्या झाली. लेकीचा मारेकरी शोधण्यासाठी तिच्या वडिलांनी जॉनने आकाश पाताळ एक केलं. 100 हून अधिक वेळा केनियात जाऊन त्यांनी पुरावे जमा केले. अगदी सरकारशी पण लढण्याची वेळ त्यांच्यावर आली.

#JulieWard Her parents who devoted their lives and resources to get justice for her have died within two weeks of each other. But their sons will carry on the quest. They still point a finger at Jonathan Moi. pic.twitter.com/nTrqzGwXQQ

— Gabriel Dolan (@GabrielDolan1) June 13, 2023