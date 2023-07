Take Off साठी विमान Runway वर धावू लागलं, तितक्यात तो उठला अन्...; गोंधळाचा Video पाहाच

Open The Door Man Shout In Flight: विमानाने उड्डाण घेतल्यानंतर वाद, हाणामारी आणि बाचाबाची होण्याचे प्रकार अनेकदा बातम्यांमधून वाचायला आणि ऐकायला मिळतं. पुन्हा एकदा असाच काहीसा प्रकार क्रोशियाहून लंडनला जाणाऱ्या विमानात घडला. येथील कदर शहरातून उड्डाण घेतलेल्या रायन एअरच्या विमानामध्ये हा संपूर्ण विचित्र प्रकार घडला.

रायन एअरचं हे विमान उड्डाण घेण्यासाठी रन-वेववर धावू लागलं तेव्हा अचानक एक प्रवासी आपल्या जागेवर उभा राहिला. त्याने आपल्या शेजारच्या प्रवाशाला वैतागून आरडाओरड सुरु केली. ही व्यक्ती आपल्या जागेवरुन उठली आणि विमानाच्या दरवाजाकडे चालू लागली. ही व्यक्ती जोरजोरात, 'ओपन द डोअर (दरवाजा उघडा) मला खाली उतरायचं आहे,' असं ओरडत होती. ही व्यक्ती इतकी संतापली होती की तिला थांबवणं एका व्यक्तीला शक्य नव्हतं. ही व्यक्ती विमानाच्या दरवाजाकडे जात असल्याचं पाहून 2 ते 3 लोकांनी तिला पकडून थांबवण्याचा प्रयत्न केला.

या संपूर्ण घटनाक्रमाचा व्हिडीओ विमानात बसलेल्या अन्य एका व्यक्तीने शूट केला आणि त्यानंतर तो व्हायरल केला. दुसऱ्या एका व्हिडीओमध्ये विमानामध्ये उच्छाद घालणाऱ्या व्यक्तीला विमानातून उतरवलं जात असल्याचं दिसत आहे. ही व्यक्ती स्वत:च्या अटकेला विरोध करताना दिसत आहे. या व्यक्तीला रुग्णालयात नेण्यात आलं. 'द मिरर'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, सध्या या व्यक्तीला एका अधिकाऱ्यावर हल्ला केल्याप्रकरणी ताब्यात ठेवण्यात आलं आहे. या विमानामधील बरेचेस प्रवासी हे हिडआऊट नावाच्या म्यूझिक कॉन्सर्टमधून मायदेशी जात होते.

A British man was allegedly disturbed so badly by the passenger sitting next to him on a plane, that he tried to open the door of the plane and leave whilst it was still in the air.

