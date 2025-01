ஊழியர்களுக்கு 70 கோடி போனஸ் தந்த நிறுவனம்..அள்ள அள்ள பணம்! வைரல் வீடியோ..

China Company Bonus Viral Video : வேலை தேடுவதற்கும் சரி, அந்த வேலையை தேடி அதை நமக்கென நிரந்தரப்படுத்திக்கொள்வதற்கும் சரி, ஒவ்வொருவரும் படாத பாடு படவேண்டியிருக்கிறது. அதிலும், வருடா வருடம் சம்பள உயர்வு பெறுவதற்குள், அப்பப்பா பாேதும் போதும் என்றாகி விடும். இதற்கென்று வைக்கப்படும் பர்ஃபாமென்ஸ் ரிவ்யூ, டாஸ்குகள் என அனைத்தையும் முடித்தாலும், சில நிறுவனங்கள் ஊழியர்களுக்கு வேண்டா வெறுப்பாக சில சதவீதங்களில் மட்டுமே சம்பளத்தை உயர்த்தும். அதையும் வேறு வழியில்லாமல் ஊழியர்கள் பலர் வாங்கிக்கொண்டு அந்த நிறுவனத்திற்கு தொடர்ந்து உழைத்துக்கொண்டிருப்பர். ஆனால், இங்கு ஒரு நிறுவனமோ தங்கள் ஊழியர்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 11 மில்லியன் டாலர்களை (இந்திய ரூபாய் மதிப்பின் படி 70 கோடி) போனஸாக கொடுத்துள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தையும், வைரலாகும் ஒரு வீடியோவையும் இங்கு பார்ப்போம்.

சீன நிறுவனம்:

சீனாவை சேர்ந்த நிறுவனம், ஹேனன் மைனிங் க்ரேன். இது, ஒரு உற்பத்தி நிறுவனம் ஆகும். இந்த நிறுவனம், தங்களின் ஊழியர்களுக்கு போனஸ் கொடுக்க, வித்தியாசமான ஒரு முயற்சியை மேற்கொண்டது.

கிட்டத்தட்ட 70 கோடியை, ஒரு பெரிய டேபிளில் படர்ந்தவாறு வைத்த அந்த நிறுவனத்தை சேர்ந்தவர்கள், 15 நிமிடத்திற்குள் இந்த டேபிளில் இருந்து எவ்வளவு பணம் எடுத்துக்கொள்ள முடியுமோ எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என ஊழியர்களிடம் கூறிவிட்டது.

சமீபத்தில் இணையத்தில் வைரலாகும் அந்த வீடியோவில், பணம் கொட்டி வைக்கப்பட்டிருப்பதும் அதனை அந்நிறுவன ஊழியர்கள் எடுத்துக்கொள்வதும் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

