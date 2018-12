Full list of Rajasthan MLAs

The polling caps a hard-fought campaign between the Congress and the Bharatiya Janata Party in Rajasthan.

Rajasthan recorded a turnout of 74.21 per cent in the Assembly election, around 1.02 percentage point less than a turnout of 75.23 per cent in 2013.

Top campaigners including Prime Minister Narendra and Congress president Rahul Gandhi had addressed 12 and 9 public meetings respectively in Rajasthan where assembly elections to 199 of the 200 seats were held on December 7.

Following is the full list of current MLAs according to their corresponding party and constituency.

Serial No. Constituency Sitting MLAs Party 1 Sadulshahar Gurjant Singh BJP 2 Ganganagar Kamini Jindal NUZP 3 Karanpur Surender Pal Singh BJP 4 Suratgarh Rajender Singh Bhadu BJP 5 Raisingh Nagar (SC) Sona Devi NUZP 6 Anupgarh (SC) Shimla Bawri BJP 7 Sangaria Krishan Kadva BJP 8 Hanumangarh Rampratap BJP 9 Pilibanga (SC) Dropati BJP 10 Nohar Abhishek BJP 11 Bhadra Sanjeev Kumar BJP 12 Khajuwala (SC) Vishwanath BJP 13 Bikaner West Gopal Krishan BJP 14 Bikaner East Siddhi Kumari BJP 15 Kolayat Bhanwar Singh INC 16 Lunkaransar Manik Chand IND 17 Dungargarh Kishana Ram BJP 18 Nokha Rameshwar Lal Dudi INC 19 Sadulpur Manoj Kumar BSP 20 Taranagar Jainarayan BJP 21 Sardarshahar Bhanwar Lal INC 22 Churu Rajender Singh Rathore BJP 23 Ratangarh Rajkumar Rinwa BJP 24 Sujangarh (SC) Khemaram BJP 25 Pilani (SC) Sunderlal BJP 26 Surajgarh Santosh Ahlawat BJP 27 Jhunjhunu Brijendra Singh Ola INC 28 Mandawa Narendra Kumar IND 29 Nawalgarh Dr Rajkumar Sharma IND 30 Udaipurwati Shubhkaran Choudhary BJP 31 Khetri Pooranmal Saini BSP 32 Fatehpur Nand Kishor IND 33 Lachmangarh Govind Singh INC 34 Dhod (SC) Gordhan BJP 35 Sikar Ratan Lal Jaldhari BJP 36 Dantaramgarh Narayan Singh INC 37 Khandela Banshidhar BJP 38 Neem ka Thana Prem Singh BJP 39 Srimadhopur Jhabar Singh Kharra BJP 40 Kotputli Rajendra Singh Yadav INC 41 Viratnagar Dr Phoolchand Bhinda BJP 42 Shahpura Rao Rajendra Singh BJP 43 Chomu Ramlal Sharma BJP 44 Phulera Nirmal Kumawat BJP 45 Dudu (SC) Premchand BJP 46 Jhotwara Rajpal Singh Sekhawat BJP 47 Amber Naveen Pilania NPP 48 Jamwa Ramgarh (ST) Jagdish Narayan Meena BJP 49 Hawa Mahal Surendra Pareek BJP 50 Vidhyadhar Nagar Narpat Singh Rajvi BJP 51 Civil lines Arun Chaturvedi BJP 52 Kishanpole Mohan Lal BJP 53 Adarsh nagar Ashok Parnami BJP 54 Malviya Nagar Kalicharan BJP 55 Sanganer Ghanshyam Tiwari BJP 56 Bagru (SC) Kailash Chand BJP 57 Bassi (ST) Anju Devi Dhanka IND 58 Chaksu (SC) Laxminarain BJP 59 Tijara Maman Singh BJP 60 Kishangarh Bas Ramhet Singh Yadav BJP 61 Mundawar Dharam Pal Choudhary BJP 62 Behror Jaswant Singh BJP 63 Bansur Shakuntala Rawat INC 64 Thanagazi Hem Singh Bhadana BJP 65 Alwar Rural Jairam BJP 66 Alwar Urban Banwari Lal Singhal BJP 67 Rajgarh laxmangarh (ST) Golma NPP 68 Kathumar (SC) Mangal Ram BJP 69 Kaman Jagat Singh BJP 70 Nagar Anita BJP 71 Deeg Kumher Vishvendra Singh INC 72 Bharatpur Vijay Kumar BJP 73 Nadbai Krishnendra Kaur BJP 74 Weir (SC) Bahadur Singh BJP 75 Bayana (SC) Bachchu Singh BJP 76 Baseri (SC) Rani Silotia BJP 77 Bari Girraj Singh INC 78 Dholpur Banwari Lal Kushwah BSP 79 Rajakhera Pradhyumn Singh INC 80 Todabhim (ST) Ghanshyam INC 81 Hindaun (SC) Rajkumari BJP 82 Karauli Darshan Singh INC 83 Sapotra (ST) Ramesh Chand Meena INC 84 Bandikui Mrs Alka Singh BJP 85 Mahwa Omprakash BJP 86 Sikrai (SC) Geeta Verma NPP 87 Dausa Shankar Lal Sharma BJP 88 Lalsot (ST) Dr. Kirori Lal Meena NPP 89 Gangapur Man Singh BJP 90 Bamanwas (ST) Kunji Lal BJP 91 Sawai Madhopur Diya Kumari BJP 92 Khandar (SC) Jitendra Kumar Gothwal BJP 93 Malpura Kanhiya Lal BJP 94 Niwai (SC) Heera Lal Raiger BJP 95 Tonk Ajit Singh BJP 96 Deoli-Uniara Rajendra BJP 97 Kishangarh Bhagirath Choudhary BJP 98 Pushkar Suresh Singh Rawat BJP 99 Ajmer North Vasudev Devnani BJP 100 Ajmer South (SC) Anita Bhadel BJP 101 Nasirabad Ramnarayan INC 102 Beawar Shankar Singh BJP 103 Masuda Sushil Kanwar Palara BJP 104 Kekri Shatrughan Gautam BJP 105 Ladnun Manohar Singh BJP 106 Deedwana Yunus Khan BJP 107 Jayal (SC) Dr Manju Baghmaar BJP 108 Nagaur Habibur Rahman Ashrafi Lamba BJP 109 Khinvsar Hanuman Beniwal IND 110 Merta (SC) Sukharam BJP 111 Degana Ajay Singh BJP 112 Makrana Shreeram Bhincher BJP 113 Parbatsar Man Singh BJP 114 Nawan Vijay Singh BJP 115 Jaitaran Surendra Goyal BJP 116 Sojat (SC) Sanjana Agari BJP 117 Pali Gyan Chand Parakh BJP 118 Marwar Junction Kesaram Choudhary BJP 119 Bali Pushpendra Singh BJP 120 Sumerpur Madan Rathore BJP 121 Phalodi Pabba Ram Bishnoi BJP 122 Lohawat Gajendra Singh BJP 123 Shergarh Babu Singh BJP 124 Osian Bhera Ram Choudhary BJP 125 Bhopalgarh (SC) Kamasa BJP 126 Sardarpura Ashok Gehlot INC 127 Jodhpur Kailash Bhanshali BJP 128 Soorsagar Suryakanta Vyas BJP 129 Luni Jogaram Patel BJP 130 Bilara (SC) Arjunlal BJP 131 Jaisalmer Chhotu Singh BJP 132 Pokaran Shaitan Singh BJP 133 Sheo Manvendra Singh BJP 134 Barmer Mewaram Jain INC 135 Baytoo Kailash Choudhary BJP 136 Pachpadra Amara Ram BJP 137 Siwana Hameersingh Bhayal BJP 138 Gudamalani Ladu Ram BJP 139 Chohtan (SC) Tarun Rai Kaga BJP 140 Ahore Shankar Singh Rajpurohit BJP 141 Jalore (SC) Amrita Solanki BJP 142 Bhinmal Poora Ram BJP 143 Sanchore Sukhram INC 144 Raniwara Narayan Singh Dewal BJP 145 Sirohi Otaram BJP 146 Pindwara Abu (ST) Samaram BJP 147 Reodar Jagasi Ram BJP 148 Gogunda (ST) Pratap Lal Bheel BJP 149 Jhadol (ST) Heeralal INC 150 Kherwara (ST) Nana Lal Ahari BJP 151 Udaipur Rural (ST) Phool Singh Meena BJP 152 Udaipur Gulab Chand Kataria BJP 153 Mavli Dali Chand Dangi BJP 154 Vallabnagar M Randhir Singh IND 155 Salumber (ST) Amrit Lal BJP 156 Dhariawad (ST) Gotam Lal BJP 157 Dungarpur (ST) Devendra Katara BJP 158 Aspur (ST) Gopi Chand Meena BJP 159 Sagwara (ST) Anita Katara BJP 160 Chorasi (ST) Sushil BJP 161 Ghatol (ST) Navneet Lal BJP 162 Garhi (ST) Jeetmal Khant BJP 163 Banswara (ST) Dhansingh BJP 164 Bagidora (ST) Mahendra Jeet Singh Malviya INC 165 Kushalgarh (ST) Bhima BJP 166 Kapasan (SC) Arjun Lal BJP 167 Begun Suresh BJP 168 Chittorgarh Chandra Bhan BJP 169 Nimbahera Shrichand Kriplani BJP 170 Bari Sadri Gautam Kumar BJP 171 Pratapgarh (ST) Nandlal BJP 172 Bhim Hari Singh Rawat BJP 173 Kumbhalgarh Surendra Singh Rathore BJP 174 Rajsamand Kiran Maheshwari BJP 175 Nathdwara Kalyansingh Chouhan BJP 176 Asind Ram Lal Gurjar BJP 177 Mandal Kalu Lal BJP 178 Sahara Dr Balu Ram Chaudhary BJP 179 Bhilwara Vitthal Shankar Avasthi BJP 180 Shahpura (SC) Kailash Chandra Meghwal BJP 181 Jahazpur Dhiraj Gurjar INC 182 Mandalgarh Vivek Dhakar INC 183 Hindoli Ashok INC 184 Keshoraipatan (SC) Baboo Lal Verma BJP 185 Bundi Ashok Dogra BJP 186 Pipalda Vidya Shankar Nandwana BJP 187 Sangod Heeralal Nagar BJP 188 Kota North Prahlad Gunjal BJP 189 Kota South Om Birla BJP 190 Ladpura Bhawani Singh Rajawat BJP 191 Ramganj Mandi (SC) Chandra Kanta Meghwal BJP 192 Anta Prabhu Lal Saini BJP 193 Kishanganj (ST) Lalit Kumar BJP 194 Baran-Atru (SC) Ram Pal BJP 195 Chhabra Pratap Singh BJP 196 Dag (SC) Ram Chandra BJP 197 Jhalrapatan Vasundhara Raje BJP 198 Khanpur Narendra Nagar BJP 199 Manohar Thana Kanwar Lal BJP

The exit polls predicted that the opposition party may form a government in the result. Most of the exit polls predicted the Congress' return to power in Rajasthan.