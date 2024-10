Watch viral video: ಉದ್ಯಮಿ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲೋನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ನವದೆಹಲಿ: ಉದ್ಯಮಿ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಬುಧುವಾರದಂದು ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಉದ್ಯಮಿ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2009 ದಲ್ಲಿನ ಈ ಸಂದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಅವರು ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಡಿಮೆ-ವೆಚ್ಚದ ವಾಹನವಾದ ಟಾಟಾ ನ್ಯಾನೋ ಜೊತೆಗಿನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಟಾಟಾ ಅವರನ್ನು ಮಸ್ಕ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ನ್ಯಾನೊದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು, ಅದರ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸಿದರು. ಅದರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹೋರಾಟಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಟಾಟಾದ ನಾಯಕತ್ವವು ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ.

He fulfilled his promise to build the world's cheapest car.

- Ratan Tata wanted to build a car, which the middle class of India could afford and so he delivered on his promise and launched Tata Nano for just $1,200 (₹1 lakh) in 2008.

- @ElonMusk also shared his views on the… pic.twitter.com/QqTY5KuQLK

— Nico Garcia (@nicogarcia) August 26, 2024