Dogs Heroic Video: ತನ್ನ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಅಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ನ ಹಿಂದೆ ನಾಯಿ ಬೆಂಬಿಡದೆ ಓಡಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಯೋ ಇದೀಗ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ 777 ಚಾರ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಾಣಿಪ್ರಿಯರ ಮನಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ದೃಶ್ಯವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಮಾಲೀಕರು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ, ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಓಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೋಲುವ ದೃಶ್ಯವೊಂದು ಇದೀಗ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಡೆದಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು "ವಿ ಡೋಂಟ್‌ ಡಿಸರ್ವ್‌ ಡಾಗ್ಸ್‌" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಯಿಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಷ್ಠೆಯ ಪುರಾವೆಯನ್ನು ಈ ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ರೋಗಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ನಾಯಿ ಕೂಡ ಓಡುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದವರೊಬ್ಬರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಚಾಲಕ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ವೀಡಿಯೊ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದರ ನಂತರ ಅವರು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಾಯಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾನದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ, ನಾಯಿಯ ನಿಷ್ಟೆ ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು, ನಾವು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಲು ಅರ್ಹರಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಈ ನಾಯಿಯ ನಿಯತ್ತನ್ನು ನೋಡಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ನಾಯಿಗೊಂದು ಸಲಾಮ್‌ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.



A dog was running after the ambulance that was carrying their owner. When the EMS realized it, he was let in. ❤️ pic.twitter.com/Tn2pniK6GW

— TaraBull (@TaraBull808) September 12, 2024