ಮೈಮೇಲೆ ಬಂದ ರೈಲು, ಆದರೂ ಬದುಕುಳಿದ ಮಹಿಳೆ..! ಭಯಾನಕ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌..

Train viral video : ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಅನೇಕ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕೆಲವುಗಳನ್ನು ನಂಬಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ನಂಬಿಕೆಗಿಂತ ಅನುಮಾನವೇ ಹೆಚ್ಚು. ಸಧ್ಯ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ರೈಲು ಅಪಘಾತದಿಂದ ಪಾರಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಥುರಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ರೈಲು ಹಳಿ ದಾಟಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರೈಲು ಬಂದಿದೆ.. ಮಹಿಳೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ.. ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ರೈಲು ಹರಿದಿದೆ. ರೈಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಮಹಿಳೆ ಮಲಗಿದ್ದಳು. ನಂತರ, ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮೇಲೆದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ದೃಶ್ಯ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

In a hurry, a woman fell on the railway track. Just then an army special goods train arrived. The woman lay down in the middle of the track. The entire train passed over her. The woman is absolutely safe, Mathura UP

