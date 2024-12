Army Vehicle Accident: ജമ്മു കശ്മീരിൽ സൈനിക വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു; അഞ്ച് സൈനികർക്ക് വീരമൃത്യു

ശ്രീന​ഗ‍ർ: ജമ്മു കശ്മീരിൽ സൈനിക വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു. അഞ്ച് സൈനികർക്ക് വീരമൃത്യു. 10 പേർക്ക് പരിക്ക്. വാഹനത്തിൽ 18 സൈനികർ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നു. സൈന്യവും ജമ്മുകശ്മീർ പോലീസും സംയുക്തമായാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത്. പരിക്കേറ്റവരിൽ ചില സൈനികരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. 150 അടി താഴ്ചയിലേക്കാണ് വാഹനം മറിഞ്ഞത്. നിയന്ത്രണരേഖയ്ക്ക് സമീപം മാൻകോട്ട് സെക്ടറിലെ ബൽനോയ് മേഖലയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

Jammu and Kashmir | 5 soldiers lost their lives after an army vehicle met with an accident in the Poonch sector.

Rescue operations are ongoing, and the injured personnel are receiving medical care: White Knight Corps pic.twitter.com/Ky4499XbVF

— ANI (@ANI) December 24, 2024