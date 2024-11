Amaran Movie: തമിഴ്നാട്ടിൽ ‘അമരൻ’ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന തിയേറ്ററിന് നേരെ പെട്രോൾ ബോംബ് ആക്രമണം; സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്

ചെന്നൈ: ശിവകാർത്തിയേകൻ സായി പല്ലവി എന്നിവർ അഭിനയിച്ച അമരൻ ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന തിയേറ്ററിന് നേരെ പെട്രോൾ ബോംബ് ആക്രമണം. തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുനെൽവേലിയിലെ തിയേറ്ററിന് നേരെയാണ് ശനിയാഴ്ച ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. പുലർച്ചെയാണ് തിയേറ്ററിന് നേരെ ബോംബ് എറി‍ഞ്ഞത്. സംഭവത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നു.

A petrol bomb was hurled by unknown persons in the early hours of Saturday at a private theatre in #TamilNadu's #Tirunelveli where the movie '#Amaran' is being screened.

According to the police, two unknown persons hurled a petrol bomb in front of #AlangarCinemas at #Melapalayam… pic.twitter.com/wr7ZVLiKJA

