आधी माईकनं मारलं, नंतर फोन हिसकावून घेत फेकला'; कॉन्सर्ट सुरु असतानाच आदित्य नारायण चाहत्यावर संतापला

Aditya Narayan : लोकप्रिय गायक आणि सुत्रसंचालक आदित्य नारायण हा नेहमीच कोणत्या ना कोणत्या कार्यक्रमात दिसतो. आता पुन्हा एकदा असं काही झालं आहे की तो चर्चेत आला आहे. त्यामुळे नेटकऱ्यांनी त्याला सोशल मीडियावर ट्रोल करण्यास सुरुवात केली आहे. आदित्य नारायणचा हा व्हिडीओ एक कॉन्सर्टमधील आहे. या कॉन्सर्टमध्ये एका चाहत्यासोबत आदित्य नारायणनं जशी वागणूक केली त्यावरून त्याला ट्रोल करण्यात आले.

आदित्य नारायण हा नेहमीच त्याच्या शॉर्ट टेम्पर म्हणजेच रागामुळे चर्चेत राहतो. आदित्य आता पुन्हा एकदा त्याच कारणामुळे चर्चेत आला आहे. आदित्यचा त्याच्या कॉन्सर्टमधील एक व्हिडीओ व्हायरल होतोय. या व्हिडीओत पाहायला मिळतंय की एक कॉन्सर्ट आहे, ज्यात एक फॅनला मारताना दिसत आहे. इतकंच नाही तर त्यानं त्या चाहत्याचा फोन फेकून दिला. या व्हिडीओमुळे आदित्य नारायण हा पुन्हा एकदा ट्रोल झाला आहे. हा कार्यक्रम छत्तीसगढच्या भिलाई कॉलेडमध्ये सुरु होता. या दरम्यान, आदित्य त्याच्या चाहत्यावर संतापला. दरम्यान, या कॉन्सर्टमध्ये आदित्य हा शाहरुख खानच्या 'डॉन' या चित्रपटातील ‘आज की रात’ हे गाणं गाताना दिसतोय.

Aditya Narayan throws the phone of his fan and hits him with his mic

That phone would be someone or his father's hard earn money

Really disgusting act by #AdityaNarayan

Retweet if u are angry at #AdityaNarayan pic.twitter.com/5M9pdLrS55

