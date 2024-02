'हा सर्व विनोद वाटतो का?', पूनम पांडेच्या 'त्या' व्हिडीओवर बिग बॉस फेम अभिनेता भडकला

बॉलिवूड अभिनेत्री आणि मॉडेल पूनम पांडेच्या कथित निधनाच्या बातमीने सर्वांनाच धक्का बसला होता. पण आता स्वत: पूनम पांडेने एक व्हिडीओ शेअर करत जिवंत असल्याची माहिती दिली आहे. पूनमने सर्वाइकल कॅन्सरच्या जनजागृतीसाठी हे केल्याचे म्हटलं आहे. पूनम पांडेचा नवा व्हिडीओ समोर आल्यानंतर अनेक नेटकरी सोशल मीडियावर रोष व्यक्त करत आहेत. त्यातच आता अभिनेता आणि बिग बॉस फेम अली गोनी यालाही राग अनावर झाला आहे. त्याने पूनम पांडेवर संताप व्यक्त केला आहे.

अभिनेता अली गोनीने नुकतंच ट्विटरवर एक ट्विट केले आहे. या ट्वीटमध्ये त्याने पूनम पांडे आणि तिच्या टीमला फटकारले आहे. यावेळी अली गोनी म्हणाला, "प्रसिद्धीच्या झोतात येण्यासाठी वापरलेले ही पद्धत अतिशय चुकीची होती. तुला आणि तुझ्या संपूर्ण टीमला हा सर्व विनोद वाटतो का? तुझ्या आणि तुझ्या संपूर्ण पीआर टीमवर बहिष्कार टाकला पाहिजे, असं मला वाटतं. तुम्ही खरंच आमच्यासह सर्वच मीडिया पोर्टल्सचा विश्वासघात केलाय. आम्हाला तुमची लाज वाटते", असे अली गोनीने म्हटले.

Fuking cheap publicity stunt it was nothing else.. u guys think it’s funny ? U and ur PR team should be boycotted I swear.. bloody losers and to all the media portals we people here trust u that’s y we believed it.. shame on u all..

— Aly Goni (@AlyGoni) February 3, 2024