सायबर गुन्ह्याबाबत जनजागृती करण्यासाठी आयुष्मान खुरानाचं बिहार पोलिसांकडून कौतुक!

मुंबई : नुकताच रिलीज झालेला ड्रीम गर्ल 2 ट्रेलर खूप चर्चेचा विषय ठरतोय. प्रेक्षकांनी ही या ट्रेलरला खूप पसंती दिली आहे. सगळ्या लोकांकडून या ट्रेलरला प्रेम भेटत आहे. आता, बिहारच्या समस्तीपूर पोलिस युनिटने आयुष्मानचे त्याच्या ड्रीम गर्ल अवतारसाठी कौतुक केलं आहे आणि आयुष्मानने चित्रपटातील पूजा या पात्राच्या भूमिकेत त्यांना सायबर फसवणूकीचा प्रसार करण्यास कशी मदत केली याबद्दल सांगितलं आहे.

त्यांनी आयुष्मानला टॅग केलं आहे आणि ट्विट केलं आहे: ''या चित्रपटातील तुमचा लूक सायबर फसवणुकीविरुद्धच्या आमच्या लढ्यात आश्चर्यकारकपणे आकर्षक असल्याचं सिद्ध झालं आहे. तुमची कृती वास्तविक सायबर फ्रॉड कॉलच्या अगदी जवळ होती. कृपया अशीच जनजागृती करत रहा. शुभेच्छा आणि समस्तीपूरमध्ये आपलं स्वागत आहे.''

आयुष्मान खुरानाने आज भारतात कंटेंट सिनेमाचा पोस्टर बॉय म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण केली आहे. त्याच्या ब्लॉकबस्टर सोशल एंटरटेनर्सनी निषिद्ध विषय उघडपणे सार्वजनिक चर्चेसाठी आणले आहेत आणि आता समस्तीपूर पोलिसांनी त्याचं कौतुक केलं आहे.

ड्रीम गर्ल 2 चित्रपट मनोरंजन करणारा आणि त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणावर प्रेक्षकांच्या मानसिकतेत एक मोठं प्रबोधन करणारा ठरेल. हा चित्रपट 25 ऑगस्ट रोजी मोठ्या पडद्यावर प्रदर्शित होणार आहे आणि तो नक्कीच ब्लॉकबस्टर ठरणार आहे यात काहीच शंका नाही.'

Hi Ayushmann @ayushmannk

Your appearance in this movie has proven to be incredibly appealing in our fight against cyber fraud. Your act was remarkably close to the real cyber fraud calls. Please continue to spread such awareness.

Best wishes, and welcome to Samastipur. pic.twitter.com/GsY8njUn9E

Samastipur Police (Samastipur Pol) August 3, 2023