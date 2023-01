मला तुमचे तळवे चाटायचे आहेत; राम गोपाल वर्मांनी कोणाकडे आणि कशासाठी व्यक्त केली ही इच्छा?

RGV Wants To Suck Rajamouli Toe: दिग्दर्शक राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Varma) हे त्यांच्या वक्तव्यांमुळे आणि ट्वीट्समुळे कायमच चर्चेत असतात. अनेकदा त्यांच्या ट्वीटमुळे नव्या वादाला तोंड फुटतं किंवा त्यावरुन त्यांना ट्रोल केलं जात. मध्यंतरी राम गोपाल वर्मांनी अभिनेत्री अशू रेड्डीचे (Ashu Reddy) पाय चाटल्याच्या फोटोंनी एकच खळबळ उडवली होती. मात्र आता राम गोपाल वर्मांनी 'आरआरआर'चे (RRR) दिग्दर्शक एसएस राजमौलींचे (S. S. Rajamouli) तळवे चाटण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. राम गोपाल वर्षांनी काही ट्वीट केले आहेत. यामध्ये त्यांनी ही विचित्र मागणी केली आहे.

राम गोपाल वर्मांनी राजमौली आणि हॉलिवूडमधील प्रसिद्ध दिग्दर्शक जेम्स कॅमरॉन यांच्यामधील संवादाचा व्हिडीओ रिशेअर केला आहे. या व्हिडीओमध्ये दोघेही आरआरआर चित्रपटाबद्दल बोलताना दिसत आहे. "तुम्हाला इथं चित्रपट बनवायचा असेल तर आपण बोलू शकतो - जेम्स कॅमरॉन यांनी एसएस राजमौलींनी सांगितलं. दोन्ही दिग्दर्सकांमध्ये झालेल्या प्रदिर्घ संवादाची ही व्हिडीओ क्लिप पाहा," अशा कॅप्शनसहीत हा व्हिडीओ आरआरआरच्या अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला.

"If you ever wanna make a movie over here, let's talk"- #JamesCameron to #SSRajamouli.

Here’s the longer version of the two legendary directors talking to each other. #RRRMovie pic.twitter.com/q0COMnyyg2

