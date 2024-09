'भाजप खासदारासोबत असं होत असेल तर...', कंगना रणोतच्या सोशल पोस्टवरून चर्चांना उधाण

Kangana Ranaut Film Emergency Release Postponed : खासदार आणि बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना रणौत ही गेल्या अनेक दिवसांपासून तिचा आगामी चित्रपट एमरजेंसीमुळे चर्चेत आहे. या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या तारखेवरून अनेक वाद सुरु होते जे संपायचं नाव घेत नाही आहेत. यासगळ्यात कंगना रणौतनं सोशल मीडियावर आणखी एक पोस्ट शेअर केली आहे. ही पोस्ट शेअर करत पुन्हा एकदा तिनं चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारिख पुढे ढकलत असल्याचं सांगितलं आहे. लक्षवेधी गोष्ट म्हणजे यावेळी तिनं कोणतीही तारिख दिली नसली तरी कारण मात्र, सांगितलं आहे.

कंगना रणौतनं तिच्या आधीच्या ट्विटर आणि आताच्या X अकाऊंटवरून सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये तिनं चित्रपटाची तारिख पुढे ढकलण्याविषयी सांगत त्याचं कारण देखील सांगितलं आहे. या पोस्टमध्ये कंगना म्हणाली की 'मी दिग्दर्शित केलेला चित्रपट एमरजेंसीच्या प्रदर्शनाची तारिख पुढे ढकलण्यात आली आहे. आम्ही अजूनही सेंसर बोर्डाच्या सर्टिफिकेटची प्रतीक्षा करत आहोत. लवकरच नव्या चित्रपट प्रदर्शनाच्या तारखेची घोषणा करू, तुमच्या समजूतदारपणासाठी आणि धैर्यासाठी धन्यवाद.' दरम्यान, कंगनाची पोस्ट पाहिल्यानंतर नेटकरी त्यावर विविध कमेंट करत आहेत.

With a heavy heart I announce that my directorial Emergency has been postponed, we are still waiting for the certification from censor board, new release date will be announced soon, thanks for your understanding and patience

