'भारतीय सेना पाकिस्तानसाठी दहशवादी; साई पल्लवीच्या वक्तव्यावर देशवासियांचा संताप

Sai Pallavi on Indian Army : दाक्षिणात्य अभिनेत्री साई पल्लवी ही गेल्या अनेक दिवसांपासून नितेश तिवारी यांच्या 'रामायण' या चित्रपटामुळे चर्चेत आहे. या चित्रपटात ती माता सीतेच्या भूमिकेत दिसणार आहे. दरम्यान, तिचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला, ज्यात ती 'पाकिस्तानी लोकं भारतीय सेनेला दहशतवादी म्हणतात', असं म्हणाली आहे. या व्हिडीओवर नेटकरी विविध प्रतिक्रिया देत आहेत.

साई पल्लवीचा सोशल मीडियावर व्हायरल होणारा व्हिडीओ जुना आहे. हा व्हिडीओ जानेवरी 2022 च्या मुलाखतीतील आहे. व्हिडीओमध्ये, 'साई पल्लवी हे बोलते की पाकिस्तानमधले लोक विचार करतात की आपली सेना ही दहशतपादी आहे. पण आपल्यासाठी तसं नाही. अगदी याच प्रमाणे आपल्यासाठी ते दहशतवादी आहेत. प्रत्येकाच्या विचारांवर किंवा आपण कोणत्या पद्धतीनं घेतो त्यावर अवलंबून घेतो. दरम्यान, मला हिंसा कळत नाही.'

When the terrorists from Pakistan made multiple attacks on India in the past by invading into our territory, they were obviously brainwashed with the statement as shown in the trailer. One can understand that and that’s how they will think.

