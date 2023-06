"9500 रुपये देतो फक्त..."; 'आदिपुरुष'च्या टीमकडून प्रेक्षकांना धक्कादायक मेसेजेस! Screenshots आले समोर

Adipurush Nigative Reviews: 'आदिपुरुष' (Adipurush) चित्रपट प्रदर्शित होऊन दोनच दिवस झाले असले तरी त्यावरुन बराच वाद निर्माण झाला आहे. सोशल मीडियावर या चित्रपटाची बरीच चर्चा आहे. या चर्चेमध्ये नाकारात्मक चर्चेचा वाटा अधिक असल्याचं दिसत आहे. या चित्रपटाविरुद्ध थेट हायकोर्टातही याचिका करण्यात आली आहे. सोशल मीडियावरही या चित्रपटाला बॉयकॉट करण्याची मागणी केली आहे. चित्रपटाचे दिग्दर्शक ओम राऊत (Om Raut) यांनाही सोशल मीडियावर ट्रोल केलं जात आहे. या चित्रपटामधील संवाद, व्यक्तीरेखा या साऱ्याच विषयांवरुन टीका होत असल्याचं दिसत आहे.

सोशल मीडियावरुन 'आदिपुरुष'वर टिकेची झोड उठत असतानाच नकारात्मक रिव्ह्यू पोस्ट करु नये यासाठी 'आदिपुरुष'च्या टीमकडून आर्थिक आमिष दाखवलं जात आहे की काय असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. ट्विटर तसेच इन्स्ताग्रामवरील काही युझर्सने आपल्याला अशापद्धतीचे मेसेज आल्याचा दावा करत स्क्रीनशॉट शेअर केले आहेत. नकारात्मक रिव्ह्यू डिलीट केले तर तुम्हाला आम्ही पैसे देऊ अशी ऑफर या मेसेजमध्ये देण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे. 9500 रुपयांपासून ते 5500 रुपयांपर्यंतच्या ऑफर्स आपल्याला दिल्या जात असल्याचा दावा वेगवेगळ्या लोकांनी केला आहे. "एक तातडीची मागणी आहे. तुम्ही 'आदिपुरुष'संदर्भातील सर्व नकारात्मक ट्वीट्स डिलीट करुन काही सकारात्मक ट्वीट्स करु शकता का? मी तुम्हाला प्रत्येक ट्वीटसाठी 9500 रुपये देईन (जर तुम्ही त्वरित हे केलं तर)" असं एका मेसेजमध्ये म्हटलं आहे.

अनेकांनी सोशल मीडियावर अशा ऑफर्स आल्याचे स्क्रीनशॉट पोस्ट केले आहेत. लोकांनी यावरुन पीआर टीमला चांगलेच झापले आहे. आधी वाईट चित्रपट तयार करायचा आणि नंतर सारवासारव करुन झाल्यानंतर पैशांचं आमिष दाखवून खरे रिव्ह्यू डिलीट करायला सांगायचं हा काय प्रकार आहे? असा प्रश्न अनेकांनी विचारला आहे. पाहूयात काही व्हायरल ट्वीट्स...

1) हिंदुत्वाचा अपमान

First makers of Adipurush made mockery of our Sanatana Dharam and now they want us to delete our tweets and support them.

We don't use Hinduism for Votes or money like Sanghis. Go find someone else.#AdipurushDisaster pic.twitter.com/YMCfdMIKuX

— Nimo Tai (@Cryptic_Miind) June 17, 2023