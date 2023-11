VIDEO: 'हे सगळं करायची काय गरज होती'; दीपिकाच्या भूतकाळातील व्हिडीओमुळे नेटकऱ्यांचा चढला पारा

Deepika Padukone : दिग्दर्शक करण जोहरच्या कॉफी विथ करण सीझन 8 च्या पहिल्या एपिसोडमध्ये दीपिका पदुकोण आणि रणवीर सिंग आले होते. त्यांचा एपिसोड समोर आल्यानंतर दीपिका पदुकोणवर सोशल मीडियावर बऱ्याच प्रमाणात टीका करण्यात येत होती. यातील काही व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर दीपिका आणि रणवीरला ट्रोल करणारे अनेक मीम्स बनवले गेले. रणवीरच्या आधी दीपिकाने कोणासोबत वेळ घालवला? अशा आशयाचे अनेक मीम्स होते. मात्र आता दीपिकाच्या भूतकाळतल्या आयुष्यावरुन उघडपणे टीका करण्यात आली आहे. बनारस हिंदू विद्यापिठात हा सगळा प्रकार घडल्याचा दावा केला जात आहे मात्र याबाबत अद्यापही माहिती समोर आलेली नाही.

सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या वार्षिक महोत्सवातील असल्याचा दावा केला जात आहे. या फेस्टमध्ये दीपिकाच्या अफेअर्स आणि पर्सनल लाइफवर एक रॅम्प शो करण्यात आला होता. या रॅम्प वॉकमध्ये दीपिकाच्या आयुष्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांना दाखवण्यात आलं होतं. हा व्हिडीओ समोर आल्यानंतर नेटकऱ्यांना प्रचंड नाराजी व्यक्त करत दीपिकाच्या बाजूने भाष्य केले आहे. अशा प्रकारे एखाद्याच्या वैयक्तिक आयुष्याशी छेडछाड केली जाऊ शकत नाही, असे लोकांनी म्हटलं आहे.

हा व्हिडिओ इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसच्या वार्षिक महोत्सवातील असल्याचेही म्हटलं जात आहे. 4 ते 8 नोव्हेंबर 2023 या कालावधीत ELIXIR नावाचा फेस्टिवल पार पडला. या फेस्टिवलमध्ये फॅशन शो आणि रॅम्प वॉकचा कार्यक्रमही झाला, ज्याला 'लिबास' असे नाव देण्यात आले. व्हायरल झालेला व्हिडिओ त्याच कार्यक्रमातील आहेत. काही विद्यार्थ्यांनी मिळून 'लिबास' मध्ये दीपिका पदुकोणच्या डेटिंग लाइफवर एक परफॉर्मन्स सादर केला.

व्हिडीओमध्ये डोक्यावर पदर घातलेली एक मुलगी दीपिकाच्या वेषात दिसत आहे आणि तिच्या मागे बाजीराव मस्तानी चित्रपटातील एका गाण्याचा व्हिडिओ आहे ज्यामध्ये दीपिका पदुकोण नाचत आहे. यानंतर एकामागून एक व्हिडिओ बदलतो आणि दीपिकाचे तिच्या एक्स बॉयफ्रेंडसोबतचे फोटो दिसायला लागतात. त्यानंतर स्टेजवरही एकामागून एक मुलं तिच्या एक्स बॉयफ्रेंडच्या भूमिकेत चालत येतात. यावेळी तिथे उपस्थित असलेले विद्यार्थी मोठ्याने हसताना ऐकू येत आहेत.

This BHU , Varanasi Uttar Pradesh

Memes are ok But This is character assassination of Indian actress Deepika Padukone!

It's just show the mindset of cheapest! It's shameful act! pic.twitter.com/KhK3oQrulX

— Ashish Singh (@AshishSinghKiJi) November 8, 2023