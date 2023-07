Urvashi Rautela ला लक्षात आली चूक! 'या' अभिनेत्याला म्हणालेली आंध्र प्रदेशचा CM

Urvashi Rautela : बॉलिवूड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ही सतत कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे चर्चेत असते. कधी भारतीय क्रिकेटर रिषभ पंत तर कधी तिची फॅशन स्टाईल. पण काही दिवसांपूर्वी उर्वशी एका वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आली होती. ते कारण म्हणजे तिनं दाक्षिणात्य अभिनेता पवन कल्याण यांना तिनं आंध्र प्रदेशचं मुख्यमंत्री म्हटलं होतं. ज्यानंतर तिला सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाली. तर उर्वशीला पवन कल्याण यांच्यासोबत 'ब्रो' या चित्रपटात काम केलं होतं. हा चित्रपट काल 28 जुलै रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित झाला. त्यावर आता उर्वशीनं ट्वीट करत प्रतिक्रिया दिली आहे.

उर्वशी रौतेलानं चुकून ट्वीट करत पवन कल्याण यांना आंध्र प्रदेसचे सीएम असं म्हटलं होतं. त्यावरून सोशल मीडियावर तिला चांगलाच ट्रोल करण्यात आलं होतं. तिचं हे ट्वीट सोशल मीडियावर व्हायरल झालं आहे. अनेकांनी तिला ट्रोल करत ज्ञानाची कमी असलेली म्हटलं आहे. तिचं हे ट्वीट सोशल मीडियावर व्हायरल होत असल्याचं पाहून तिनं लगेच काही तासात लगेच ते ट्वीट सुधारलं. उर्वशीनं तिचं हे ट्वीट एडिट करत लिहिले की, 'आमचा चित्रपट #BroTheAvatar मध्ये पवन कल्याण गारू यांच्यासोबत स्क्रीन स्पेश शेअर केल्यानं मला खूप आनंद झाला... उद्या 28 जुलै रोजी हा चित्रपट प्रदर्शित होतोय... एक अहंकारी व्यक्ती विषयी हे कथानक आहे. ज्यात त्याला एक चुक सुधारण्यासाठी दुसरी संधी देण्यात येते पण ती मृत्यू आहे. तुमच्या सगळ्यांच्या भेटीला येत आहे. या पोस्टमध्ये उर्वशीनं साई धरम तेज यांना देखी टॅग केले आहे.'

Delighted to share screen space with the esteemed @PawanKalyan garu in our film #BroTheAvatar releases tomorrow #28thJuly worldwide story about an arrogant person who is given a second chance to fix his mistakes after death. See you all @IamSaiDharamTej… pic.twitter.com/Kkwceakf7N

— URVASHI RAUTELA(@UrvashiRautela) July 28, 2023