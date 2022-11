viral : बिग बींपासून Akshay Kumar ला 'या' अभिनेत्रीनं केलं डेट? Sunjay Dutt ही आहे लिस्टमध्ये... ओळख पाहू ?

childhood actress name: जिथे कलाकार आले तिथे त्यांचे फॅन्स (celebrity) सुद्धा आलेच.. आपल्या लाडक्या कलाकारांच्या आयुष्यात काय चालूये ते कसे राहतात काय करतात हे सर्वकाही जाणून घ्यायची इच्छा असते. कलाकारांच्या खाजगी आयुष्यात सुद्धा फॅन्सना फार इंटरेस्ट असतो. सध्या सोशल मीडियावर एका लहान मुलीचा फोटो खूप व्हायरल होतोय, या फोटोला सोशल मीडियावर खूप शेअर केलं जात आहे आणि पाहिला जात आहे. (viral know this childhood actress now she is evergreen beautiful most demanded actreess in bollywood )

सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या फोटोमध्ये एक लहान मुलगी आपल्या आईच्या हातात दिसलीये, आईच्या हातात दिसणारी हि चिमुकली तिच्या काळात आणि आता सुद्धा सिनेजगतावर अधिराज्य गाजवत आहे. आजही तिच्या सौंदर्याने आणि घायाळ करणाऱ्या अदांनी ती लाखो लोकांच्या हृदयावर राज्य करते.

तुम्ही या चिमुकलीला ओळखत का ? चला ही घ्या छोटीशी हिंट

फोटो दिसणारी हि चिमुकली जी आज सुंदरअभिनेत्री आहे तिने अक्षय कुमार संजय दत्त आणि खुद्द बिग बी अमिताभ बच्चन याना डेट केलं आहे. आता तरी कळलं का हि अभिनेत्री कोण आहे?

या सुंदर अभिनेत्रीच नाव आहे रेखा.. आजही सदाबहार एव्हरग्रीन अभिनेत्रींनमध्ये तिची गणना केली जाते.

फोटोत दिसतेय आईसोबत

या फोटोमध्ये रेखा आपल्या आईसोबत म्हणजेच पुषवल्ली सोबत दिसत आहे. रेखा यांची आई एक प्रसिद्ध अभिनेत्री होत्या, त्यांचे वडील जेमिनी गणेशन हे दिग्गज अभेनेते होते.

रेखाचा बालपणीचा प्रवास खूप खडतर

आई वडिलांच्या निधनानंतर घराची संपूर्ण जबाबदारी रेखा यांच्यावर होती. रेखा यांचं खरं नाव भानुरेखा गणेशन आहे. 10 ऑक्टोबर १९५४ मध्ये तामिळनाडूचे राजधानी चेन्नईमध्ये त्यांचा जन्म झाला.

बरीच वर्ष सिनेमे नाही पण चर्चेत राहतात रेखा

रेखा यांनी बरेच वर्ष झाली सिनेमांपासून फारकत जरी घेतली असली तरी त्या लाइमलाईटपासून कधीच दूर नसतात. वेगवेगळे रिऍलिटी शो आणि इव्हेंटच्या माध्यमातून त्या नेहमी दिसत असतात.