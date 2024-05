मतदानासाठी गेलेल्या मतदाराला आमदाराकडून मारहाण, व्हिडीओ आला समोर

YSRCP MLA Shivakumar Slaps Voter : सध्या संपूर्ण देशभरात लोकसभा निवडणुकीच्या चौथ्या टप्प्यातील मतदान पार पडत आहे. पण याचदरम्यान आंध्र प्रदेशातील एका आमदाराने मतदान करण्यासाठी आलेल्या नागरिकाला मारहाण केल्याची घटना समोर आली आहे. आंध्र प्रदेशातील गुंटूर जिल्ह्यातील एका मतदान केंद्रावर ही घटना घडली. याचा एक व्हिडीओही सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

या व्हिडीओत वायएसआर काँग्रेस पक्षाचे तेनाली येथील आमदार ए शिवकुमार हे मतदान करण्यासाठी जाताना दिसत आहे. यावेळी ते मतदान केंद्रावर मतदानासाठी पोहोचले. त्यावेळी शिवकुमार हे मतदानाची रांग मोडून पुढे जाण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसत आहे. यावरुन एका मतदाराने आक्षेप घेतला. त्यानंतर शिवकुमार यांनी त्या मतदाराच्या जोरदार कानशिलात लगावली.

यानंतर तो व्यक्तीही आमदार शिवकुमार यांच्या कानशिलात लगावतो. यावेळी शिवकुमार यांच्यासोबत असलेले कार्यकर्ते त्या व्यक्तीला बेदम मारहाण करतात. यावेळी तिथे उपस्थित असलेले लोक ही घटना बघत असल्याचे दिसत आहे. तर तिथे असलेल्या स्त्रिया या प्रकारानंतर जागेवरुन उठून जात असल्याचे दिसत आहे.

सध्या या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या व्हिडीओवर अनेक नेटकरी संतप्त प्रतिक्रिया देताना दिसत आहेत. मतदान करण्यासाठी आलेला व्यक्ती आणि शिवकुमार यांच्यातील वाद नेमका कशामुळे झाला, याबद्दलची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. तसेच याबद्दल आमदार शिवकुमार यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. या प्रकरणी पोलिसांकडून गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरु असल्याची माहिती सांगितली जात आहे.

#WATCH | Andhra Pradesh: YSRCP MLA and candidate for state assembly elections, A Sivakumar attacks a voter in Tenali, Guntur. The voter, who was standing in a queue to cast his vote, objected to the MLA's attempt to jump the line and cast his vote without waiting. The MLA, in… pic.twitter.com/9tDP8wwJO8

— ANI (@ANI) May 13, 2024