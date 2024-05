VIDEO : 'तुझ्या चेहऱ्यावर स्मितहास्य.. ', चिमुकल्या जसप्रीतच्या मदतीसाठी अर्जुन कपूर धावला, म्हणतो 'वडिलांच्या निधनानंतर...'

Arjun Kapoor offers to help Jaspreet : हिरवा टी-शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाच्या पगडीमधील एका चिमुकल्याचा व्हिडीओ (Viral Video) सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. दिल्लीतील टिळक नगर मधील हा चिमुकला (Jaspreet Delhi boy selling rolls) मुलगा एग रोल आणि चिकन रोल विकताना या व्हिडीओमध्ये दिसतोय. एका नेटकऱ्याने जेव्हा या मुलाला त्याची कहाणी विचारली, तेव्हा सर्वच स्तब्ध झाले. वय वर्ष 10.. पण पोराचं जिगरा मोठा... या पंजाबी चिमुकल्या मुलाने म्हणजेच जसप्रीतने अवघ्या 10 वर्षी म्हणजे जेव्हा तुम्ही आम्ही बागडत होतो, तेव्हापासून आयुष्याचं बाळकडू प्यायला सुरूवात केली. वडिलांच्या मृत्यूनंतर पुन्हा वडिलांनी उभा केलेल्या व्यवसायाचं बस्तान बसवलं. सोशल मीडियावर ट्रेंड होत असलेला हा व्हिडीओ अनेकांनी शेअर केला होता. अशातच आता बॉलिवूड स्टार अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) या चिमुकल्याच्या मदतीला धावला आहे.

Courage, thy name is Jaspreet.

But his education shouldn’t suffer.

I believe, he’s in Tilak Nagar, Delhi. If anyone has access to his contact number please do share it.

The Mahindra foundation team will explore how we can support his education.

pic.twitter.com/MkYpJmvlPG

— anand mahindra (@anandmahindra) May 6, 2024