महिला दिनीच सरकारची खास भेट! मोदींनी केली घोषणा; होणार मोठा आर्थिक फायदा

Central Government Women's Day Gift Announced by PM Modi: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी महिला दिनानिमित्त सर्व भारतीय महिलांना मोठी भेट दिली आहे. केंद्र सरकारने महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर एलपीजी गॅसच्या किंमतीमध्ये कपात केली आहे. आमच्या सरकारने एलपीजी गॅस सिलेंडरची किंमत 100 रुपयांनी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले आहेत.

मोदींनी आपल्या अधिकृत एक्स म्हणजेच ट्वीटर अकाऊंटवरुन यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. "आजच्या महिलादिनी आमच्या सरकारने एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या किंमती 100 रुपयांनी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे देशभरातील कोट्यवधी घरांवरील आर्थिक बोजा कमी होणार आहे. खास करुन याचा फायदा आपल्या नारीशक्तीला होणार आहे," असं पंतप्रधान मोदींनी म्हटलं आहे.

"स्वयंपाकाचा गॅस अधिक परवडणाऱ्या दरांमध्ये देऊन आम्ही कुटुंबांच्या उत्तम विकासाठी आणि आरोग्यदायक वातावरणासाठी प्रयत्नशील असल्याचं दिसून येत आहे. महिला सबलीकरणाच्या आमच्या धोरणांशी या निर्णय साम्य साधणारा आहे. त्यांना सुखाने जगता यावं यासाठी हा निर्णय पूरक आहे," असंही पंतप्रधानांनी म्हटलं आहे.

Today, on Women's Day, our Government has decided to reduce LPG cylinder prices by Rs. 100. This will significantly ease the financial burden on millions of households across the country, especially benefiting our Nari Shakti.

By making cooking gas more affordable, we also aim…

— Narendra Modi (@narendramodi) March 8, 2024