Chandrayaan 3 च्या रोव्हरकडून चंद्राची आणखी एक चाचणी, समोर आलं मोठं गुपित

Chandrayaan 3 Rover Video : भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेच्या वतीनं चंद्रावर पाठवण्यात आलेल्या चांद्रयान 3 नं 23 ऑगस्ट 2023 ला चंद्राचा दक्षिण ध्रुव गाठला. त्या क्षणापासून चंद्रावर विक्रम लँडर आणि प्रज्ञान रोव्हरनं त्यांची कामं सुरु केली. त्यातच आता एक नवा व्हिडीओ इस्रोनं जारी केला आहे. जिथं चंद्रारवर सल्फर असण्यासंदर्भातील आणखी एक चाचणी पार पडली असून, त्यातून समोर आलेली माहिती जाहीर करण्यात आली आहे.

गुरुवारी इस्रोनं X च्या माध्यमातून यासंदर्भातील माहिती देत संपूर्ण जगाचं लक्ष वेधलं. कारण, इथं सल्फरचे साठे असल्याच्या वृत्तावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं. यावेळी एक वेगळं तंत्र वापरण्यात आलं. इस्रोनं दिलेल्या माहितीनुसार रोवरवर असणाऱ्या आणखी एका उपकरणाच्या माध्यमातून इथं सल्फरचे साठे असल्याचं निश्चित झालं आहे. या सविस्तर तपशीलासाठी इस्रोनं अल्फा पार्टिकल एक्स रे स्पेक्ट्रोस्कोप (APXS) चा वापर करण्यात आला ज्यातून काही इतरही घटक हेरले गेले.

Chandrayaan-3 Mission:

In-situ Scientific Experiments

Another instrument onboard the Rover confirms the presence of Sulphur (S) in the region, through another technique.

The Alpha Particle X-ray Spectroscope (APXS) has detected S, as well as other minor elements.

This… pic.twitter.com/lkZtz7IVSY

— ISRO (@isro) August 31, 2023